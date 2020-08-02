暴雨襲南韓中部「至少3死」！河川暴漲捲走消防員　鐵路公路全癱瘓

▲ 大田7月底豪雨災情。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓南部地區7月底大雨成災，隨著梅雨鋒面北上，暴雨2日晚間侵襲中部地區，各地災情不斷，包括8旬長者受困喪命，土石流沖毀民宅導致1人死亡，1名消防局人員在搜救過程中遭急流捲走失蹤，以及至少2條鐵路停駛。

京畿道2日降下驚人豪雨，利川市一處蓄水池發生小規模潰堤，廣州市及水原市都有多棟民宅淹水。根據首都圈氣象廳，自1日晚間10時至2日上午8時間，安城市累積雨量達269毫米，利川市154.5毫米，驪州市149毫米。安城市每小時雨量達到100毫米，驪州市及龍仁、利川等地每小時也有40至50毫米。

氣象廳警告，中部地區及慶北北部2日上午會出現強風、雷電及每小時30豪米以上的降雨，京畿道南部及忠清北道北部、慶北北部每小時雨量可能達到100毫米以上，提醒民眾注意淹水災情及交通安全。

首爾1日發布豪雨特報，一名80多歲老翁在冠岳區附近遭道林川急流捲走。警方獲報趕往現場，約中午12時30分將他救起，馬上施以心肺復甦術，但老翁不幸身亡。約半小時後，原先在道林川附近人行道上的行人因水位突然上漲而受困。消防人員出動後，以繩索等工具陸續救起共25人。

安城市因暴雨發生土石流，截至目前共1人身亡，1人失蹤。大量土石沖進一竹面一家養雞場，一名58歲男子遭土石掩埋而死，3名家人則順利逃出。竹山面一棟民宅也發生土石流，導致73歲老婦失蹤，搜救工作仍在進行。

忠清北道忠州市今晨發生河川暴漲，忠州消防署一名29歲員工前往現場，下車查看狀況時發生地層下陷，不幸遭急流沖走。消防當局已經派出搜救隊，自事發地點循水流尋找。

忠北還有一名年齡介於50至60歲的老翁，上午8時左右因村裡河川暴漲被捲走，近中午被發現陳屍在附近釣台；另有一名62歲長者仍失聯。

江原道及忠清道凌晨降下集中性豪雨，導致鐵道土石流失，忠北線及太白線上午6時起全線停駛。嶺東線、中央線則因土石堆積，部分路段停駛。高速公路也有部分路段出現土石流失災情，暫時不開放車輛進入。

►淡斑、保濕、勻亮肌膚 夏日美肌必備！