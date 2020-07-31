小偷溜進店裡煎牛排！「當自家廚房」吃完秒洗碗...他得意：不會被抓到

▲一名小偷溜進牛排店煎牛排，吃完還洗了盤子才離開。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

浙江溫州一家牛排店的老闆近日報警稱，最近總感覺店裡的食材變少了，一查監視器之後才知道，連續好幾晚都有一陌生男子趁深夜潛入店內，從冰箱內取出牛排進行烹飪，完後還不忘將盤子洗掉，整個過程自如得就像在自家廚房一樣，後來該名男子被警方抓獲。

據《廣州日報》報導，樂清柳市一家牛排店主劉先生7月中旬向警方報警，前段時間總感覺店裡食材少了，但是沒有想到是小偷，因為沒有其他東西失竊，直到有一次發現東西擺放的位置不對了，就去查看了監視器，而這一看讓劉先生目瞪口呆。

監視器顯示，一名男子阿飛深夜從窗戶翻進牛排店內，用手機手電筒在店內查看，隨後來到後廚，從冰箱內取出牛排開始加熱烹飪，還不忘到一旁調味區調製醬汁，吃完牛排後還洗掉了盤子才離開，整個過程自如得就像在自家廚房一樣。

到案後，阿飛交代了自己在店內多次盜竊食材的事實，他告訴民警，自己喜歡吃牛排，但又不想付錢，所以多次偷偷進入店內自己烹飪牛排然後吃掉，為了避免被發現，吃完還將盤子洗掉，並將所有餐具都物歸原處。目前，阿飛已經被樂清市公安局依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。