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呂秀蓮：李登輝當過日本兵、加入共產黨　是近代台灣史縮影

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▲前總統李登輝。（圖／資料照）

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

記者徐政璿／台北報導

呂秀蓮：李登輝當過日本兵、又加入共產黨　是近代台灣史縮影

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲。前副總統呂秀蓮31日在臉書表示，昨天晚上7點多，我在高速公路的車上，翻閱中國時報有關李登輝前總統的專題報導，我讀得很仔細，也有很多感觸和感念。沒想到下車後不久，就得悉他於7點24分病逝的噩耗，時間真湊巧。

呂秀蓮表示，走過98個年頭的李前總統，是近代台灣史的縮影，更是台灣的傳奇，「22歲以前他是日本人，也當過日本兵。228事件發生後，他加入共產黨，幻想美麗的共產主義，但一年後，他感覺不對勁就退黨，為此後來還被警總約談過」。

呂秀蓮接著說，李登輝留美歸來，先在農復會上班，後來擔任過台北市長與台灣省主席，政治閱歷深，非常接地氣。被蔣經國提拔為副總統，跌破所有人的眼鏡，蔣經國病逝後繼任。一個曾被日本統治過的台灣人，要在反共愛中的深藍統治高層破繭而出，將台灣帶向開放民主，個中詭秘驚險，非常人所能擔當，「在改革開放的過程中，他愛才惜才，無分省籍，造就不少政治人物，因為他深愛台灣」。

呂秀蓮最後說，在美中大戰一觸即發，兩岸關係也劍拔弩張的時刻，李前總統溘眼長眠，告別人間，「願他在天之靈，護祐台灣，願他賢淑端莊的夫人節哀、珍重。願所有受他關愛的政治人物，勿忘初心，愛台保台」。

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