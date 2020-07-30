他想「詐領保險金」異想天開放火燒租屋處　結果GG了...

▲嫌犯早有詐領保險金的前科，如今又涉嫌放火燒租屋處。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）



記者王佩翊／編譯

日本福岡縣福岡市一棟大廈2019年7月傳出內部有套房失火，然而經警方調查後卻發現，該起火警竟是住戶「自導自演」。據悉，嫌犯是為了詐領保險金才會故意放火燒了租屋處。警方已經以詐欺未遂的方向偵辦此事件，而這名男子目前也因其他詐領保險金案件遭到逮捕。據悉，該名男子被逮後堅持否認犯行。

根據《每日新聞》報導，現年27歲的井祐太先前曾在福岡市南區承租了一間套房，並以個人名義投保火災意外險。然而井祐太卻涉嫌於2019年7月2日晚間11時左右，在租屋處縱火，以此為名義申請保險理賠金。火警發生後，房間內的地板、牆壁以及天花板皆被燒毀，遭波及範圍約有6平方公尺，所幸無人傷亡。

警方調查後發現，井祐太曾涉嫌在2019年3月22日假報案，謊稱自己的物品遭到偷竊，並在同年4月5日詐領80萬日幣的保險金，因此在今（2020）年遭警方以詐欺嫌疑逮捕，不過被逮後，嫌犯堅持否認犯行。警方因假竊案詐領保險金逮捕該名男子後，深入調查，才發現這名男子曾經在2019年7月因火警報案。

警方調查過程中發現，他先前曾以個人名義投保火災意外險，因此懷疑案情並不單純，火警很有可能也是該男自導自演。據悉，該男尚未成功獲得理賠金，全案已經以詐欺未遂方向偵辦。