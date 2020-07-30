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「暴雨炸彈」狂轟南韓！水灌公寓滅頂轎車　災民搭救生艇逃難...2人死亡

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▲▼暴雨襲擊南韓大田，公寓住宅與車輛慘泡水中。（圖／翻攝自Twitter@ddaannikkaa）

▲暴雨襲擊南韓大田，公寓住宅與車輛慘泡水中。（圖／翻攝自Twitter@ddaannikkaa）

記者羅翊宬／綜合外電報導

受梅雨鋒面影響，今（30）日清晨起，南韓大田、世宗、忠清南道等地也慘遭時雨量80毫米以上的暴雨襲擊，河流氾濫，多棟建築、車輛、道路浸泡在洪水中，消防隊員只能在滾滾泥流推動救生艇救出災民，目前已傳2人死亡。

根據大田地方氣象廳統計，昨晚6時至今早9時（當地時間），大田累積降雨量為191.5毫米、雞龍為139.5毫米、論山為126.5毫米、天安為118毫米、世宗為111.5毫米、錦山為104毫米。

而大田中區文化洞從今上午3時57分起，一小時的降雨量高達80毫米。

▲▼暴雨襲擊南韓大田，公寓住宅與車輛慘泡水中。（圖／翻攝自Twitter@no_promies_p）

▲50多歲男性陳屍玄關。（圖／翻攝自Twitter@no_promies_p）

突如其來的豪雨，使得大田的高速鐵路KTX、SRT列車誤點50分鐘，京釜線大田站至大田操車場站間的鐵軌浸泡在水中，直到上午9時大水才消退。

根據《中央日報》，大田市西區正林洞一處擁有256戶的公寓住宅園區內，D、E棟28戶浸泡在泥水中，地下停車場淹水，造成100多台車輛慘淹成泡水車。對此，大田消防本部派出150多名人力，利用橡膠艇救出73名居民，不過其中一名50多歲男子被發現陳屍在自家玄關，警方研判是死於疾病。

住在該棟公寓2樓的69歲丁姓女住戶哭著表示，「從上午5時起，雨水灌進公寓後方，地下室開始淹水。雖然我被救起，不過我還要照顧家裡的病患」；53歲的尚姓住戶則表示，「原本大水只淹到腳踝，沒想到才經過5到10分鐘，大水就淹到膝蓋了，根本就來不及移車。」

▲▼暴雨襲擊南韓大田，公寓住宅與車輛慘泡水中。（圖／翻攝自Twitter@z7QbFjSKy3DcTku）

▲暴雨襲擊南韓大田。（圖／翻攝自Twitter@z7QbFjSKy3DcTku）

此外，大田東區Bestian 又松醫院的急診室也傳出淹水災情。目前共計85起住宅淹水、7起道路淹水、4輛露營車泡水。

大田市府發送緊急災難簡訊，協助疏散民眾，「所有地下道可能有淹水的風險，請市民們避開」、「東區大東川鐵甲橋處可能會發生河水氾濫，請鄰近住戶盡速到安全處避難。」

▲▼暴雨襲擊南韓大田，公寓住宅與車輛慘泡水中。（圖／翻攝自Twitter@qmBrcxiEWDZnFOW）

▲南韓大田慘成水鄉澤國。（圖／翻攝自Twitter@qmBrcxiEWDZnFOW）

最近南韓豪雨災情頻傳，繼上周豪雨重創釜山與蔚山，造成至少4人死亡；昨（29）日在光州、全羅南道等地降下間歇性豪雨，校園擋土牆遭沖垮。

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