長榮航空「類出國」來了！Kitty彩繪機8/8起飛　不只環島、還飛到沖繩上空

▲長榮航空類出國專案航班開賣，以超人氣的Hello Kitty夢想機執飛。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

詢問度破表的長榮航空類出國專案航班今（29）日正式開賣！為滿足旅客在全球疫情期間仍想出國的心，長榮航空特別選定8月8日父親節當天，推出「類出國」專案航班，以超人氣的Hello Kitty夢想機執飛，不只繞行台灣一圈，還會飛經日本琉球列島西端上空，飛時約2小時45分鐘。

因應暑假期間親子旅遊需求，長榮航空類出國包機由A330-300 Hello Kitty夢想機執飛，飛時約2小時45分鐘，飛機起飛後先經台灣東北角，飛經日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島與花東海岸，往南至鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返。

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▲長榮航空「類出國」專案航班，飛行高度為2萬~2.5萬英呎，若當天能見度良好，將能從高空俯瞰壯闊美景。（圖／長榮航空提供）

與一般國際航班不同，飛行高度為2萬~2.5萬英呎，若當天能見度良好，將能從高空俯瞰台灣東海岸線的壯闊美景。機上餐點部分，精選由米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司飯以及深受老饕喜愛的牛三寶拌麵，提供旅客選擇。

為讓旅客感受長榮航空彩繪機帶來的神奇魔力，全航程及客艙相關配備皆使用Hello Kitty彩繪機備品，讓旅客重溫搭機出國的美好回憶。

▲旅客可一次完整蒐集7款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌。（圖／長榮航空提供）

這次搭乘BR-5288「類出國專案航班」的旅客，除能獲得多項超值好禮，更破天荒讓旅客一次蒐集7款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌。

另外，包機還加贈長程航線專屬的過夜包，商務艙旅客加贈硬式Ferragamo品牌過夜包，經濟艙加贈Kipling品牌過夜包，還有多款長榮航空與三麗鷗聯名之獨家驚喜小禮物，讓每位搭機的旅客滿載而歸。

▲▼本航班另加贈長程航線專屬的過夜包，商務艙旅客加贈硬式Ferragamo品牌過夜包，經濟艙加贈Kipling品牌過夜包。（圖／長榮航空提供）

長榮航空8月8日飛航的類出國專案航班，特別選定BR-5288（我愛爸爸）為班號，提供5,288元（含稅）的經濟艙超值優惠價，只要再加價1,000元，便能享受寬敞舒適的商務艙。購票資訊可洽長汎、康福、雄獅、東南、喜鴻、五福、世邦、百威及加利利等9家旅行社。

為滿足旅客購買免稅品需求，航班免稅商品預購享全館7折優惠，單筆預購金額折扣後滿200美元（折合台幣6,120元），還可獲得超值滿額禮「GODIVA 經典片裝巧克力禮盒」一盒。

除了預購外，長榮樂e購大方加贈限定期間獨家折扣碼，在機上也再加碼購買免稅品，享有2件85折優惠，還可使用振興券。

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