阿聯酋航空加強台北杜拜SkyCargo貨運服務　8/6起增為每周4班

▲阿聯酋航空Skycargo加強台北杜拜貨運服務。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

阿聯酋航空SkyCargo貨運目前每周共有3班貨運航班往返台北與杜拜，自8月6日起將增加至每周4班。根據統計，4月至6月期間，阿聯酋航空於全球六大洲執飛超過一萬多架次的貨運航班，從定期航班、臨時加開航班到包機，為全球消費者和企業運送必須物品和各項物資。



阿聯酋航空貨運部資深副總裁Nabil Sultan表示，阿聯酋航空Skycargo始終以顧客需求為尊，即使新冠肺炎期間也持續創新改革，調整貨運業務的營運方式以符合快速發展的市場需求。

為堅守阿聯酋航空Skycargo作為全球貿易和經濟促進者的核心價值，目前阿聯酋的飛行網絡已拓展至全球超過100多個目的地，更針對主要的生產與消費市場提供更加頻繁的航班支援。

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相較於2020年3月底僅有35個營運航點，截至7月底，阿聯酋航空Skycargo的全球航點已經擴增到百餘個。2020年5月至6月期間，阿聯酋航空Skycargo每月平均營運超過3,800架次，累積飛行超過3,700萬公里，航行距離足以往返月球50趟。

隨著全球製造業與各類經濟活動逐漸重啟，阿聯酋航空Skycargo也持續不斷運送緊急醫療物資、生鮮食物、各式製造業所需的原物料，以協助串連各大城市間的經貿發展，活絡全球經濟。

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