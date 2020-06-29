杜拜7/7解封開放國際旅客入境　阿聯酋航空已復飛全球40航點

▲杜拜7/7解封！阿聯酋航空承載國際旅客重返杜拜。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

杜拜政府宣布自2020年7月7日起解除邊境限制，開放國際旅客入境。阿聯酋航空目前已恢復提供全球40個航點載客服務，近期還會宣布更多復飛航點，提供阿拉伯聯合大公國公民、居民以及往來杜拜的商務及國際旅客往返杜拜的航班服務。

阿聯酋航空已於6月17日正式重啟台北－杜拜航線，以波音777-300ER機隊提供台灣旅客每周三、五、六往返杜拜的載客服務。旅客可在杜拜轉機前往阿聯酋航空全球在波灣地區、歐洲、美洲和亞太等40個航點，或是在7月7日後入境杜拜。

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▲阿聯酋航空已於6/17重啟台北－杜拜航線。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空及集團主席兼執行長謝赫阿哈邁德親王（HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）表示，非常感謝副總統兼總理以及王儲頒布重新開放杜拜邊境的最新指示，邊境解封也顯示兩位領導人對於杜拜作為世界級商務與旅遊領航者的願景。

邊境開放是杜拜經過全盤規劃、審議與準備後恢復航空營運與經濟運作的最大肯定。阿聯酋航空表示，藉由在機上、地面以及杜拜市內所採取的多層次防疫措施，能降低傳染風險，並更有效率地管理各項必要措施，也相信許多城市正在逐步商議邊境鬆綁的計畫以重新歡迎外國旅客入境。

▲阿聯酋航空截至目前為止已恢復提供40個航點往來杜拜的載客服務，近期還會宣布更多復飛航點。（圖／阿聯酋航空提供）

在滿足國際貨運服務需求的同時，阿聯酋航空截至目前為止已恢復提供40個航點往來杜拜的載客服務。阿聯酋表示，未來將持續與各國際組織緊密合作，配合杜拜最新解封政策，近期還會宣布更多復飛航點。

阿聯酋航空已在每道關卡設置全面的安全防護措施，以確保乘客、地勤人員和空服員的安全與健康，包括發放免費衛生用品包，提供口罩、手套、乾洗手液和抗菌濕紙巾給所有乘客。



不過，多數目的地仍未解除旅遊限制，阿聯酋航空也提醒所有旅客，只能接受符合目的地國家之入境資格和標準的乘客登機。如欲入境杜拜的國際旅客，需持有可給付新冠肺炎相關診療費用的有效國際性醫療保險。

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