阿聯酋航空8/6起增班每周四班飛台北　8月全球復飛航點達62個

▲阿聯酋航空全球復飛航點數量，預計於8月份達到62個。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

阿聯酋航空全球復飛網絡持續擴張，自自8月6日起增加往返台北－杜拜的班次至每周4個航班，有需要的台灣旅客可利用每周三、四、五、六的航班前往杜拜或阿聯酋航空其他復飛航點。

7月中旬起，阿聯酋航空陸續復飛德黑蘭（7月17日起）、廣州（7月25日起）、衣索比亞阿迪斯阿貝巴（8月1日起）和奧斯陸（8月4日起），台灣旅客可經杜拜轉機前往阿聯酋航空在波灣地區、歐洲、美洲和亞太等航點。

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至於台灣航線部分，阿聯酋表示，自8月6日起增加往返台北－杜拜的班次至每周4個航班，有需要的台灣旅客可利用每周三、四、五、六的航班前往杜拜或阿聯酋航空其他復飛航點。

▲商務艙與頭等艙的旅客在完成健康安全評估之後，可以享受阿聯酋提供的專車接送和杜拜機場的貴賓室服務。（圖／阿聯酋航空提供）

另外，備受乘客喜愛的阿聯酋航空空中巴士A380也重返機隊陣容，除原先每日一班飛往巴黎之外，A380飛往倫敦希斯洛的航班將自8月1日起增為每日兩班，並將新增每日往返阿姆斯特丹的服務。

阿聯酋全球復飛航點數量預計於8月份達到62個，提供欲返家或是享受更安全且有效率旅客更多行程選擇；除了特定航點，阿聯酋航空將以波音777-300ER執飛多數航線，旅客可於阿聯酋航空官網www.emirates.com.tw 預訂機票或洽詢旅行社。

自即日起，阿聯酋航空商務艙與頭等艙的旅客在完成健康安全評估之後，可以享受阿聯酋航空提供的專車接送和杜拜機場的貴賓室服務。阿聯酋航空亦重新開放其在杜拜機場的Skywards服務櫃台，為其飛行常客繼續提供服務。

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