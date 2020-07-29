Taylor Swift《folklore》播放量爆棚　刷新Apple Music多項紀錄

▲Taylor Swift《folklore》打破Apple Music多項紀錄。（圖／Apple提供）

記者邱倢芯／台北報導

美國流行天后Taylor Swift重拾民謠風，推出第8張個人專輯《folklore》，而這張個人專輯也讓Taylor刷新Apple Music多項紀錄，包括讓Taylor成為Apple Music有史以來首日播放量最高的女歌手，打破了2019年由Ariana Grande憑《thank u, next》專輯所創的紀錄。

另外還有於Apple Music推出首日，《folklore》即打破流行樂及另類音樂類型專輯的播放量紀錄；以及Apple Music全球每日Top 100歌曲榜之中，《folklore》在最高峰時期曾一舉進佔十大位置的 8 首歌曲，冠軍歌為《the 1》。

且在經歷首個周末後，《folklore》更在全球 92 個國家／地區的Apple Music專輯排行榜（所有音樂類型）取得冠軍；以及創下在 143 個國家／ 地區取得另類音樂專輯排行榜No. 1的佳績。

據了解，《folklore》收錄Taylor於COVID-19疫情期間埋首創作及灌錄的16首全新歌曲，更透過遠端的方式，邀請美國藝術搖滾樂團The National的結他手Aaron Dessner，以及她的長期音樂夥伴Jack Antonoff，共同創作這一系列滿載自省與反思的Lo-Fi Bedroom Pop作品。