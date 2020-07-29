瘋電影／72小時前哨救援　被遺忘的前哨

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常喜歡編劇設定的以人名為章節的安排，所以目光會鎖在所要強調的對象，而原來這些人正是陣亡的士兵，年齡都非常年輕，看得真是心酸，儘管是真實故事改編，透過電影真實感受到前哨官兵的生活日常，沒有刻意濫情式的蕩氣迴腸，卻也感受到真實從軍的辛苦與犧牲，電影是好看的。

前哨無非是直接與敵軍最快速正面對決的所在，時時處在備戰狀態卻得特別顧慮到槍彈無眼所造成的無辜犧牲，而美軍以非當地人民執行勤務，冒著自己的生命危險，出師救人，卻造成無辜受害時，尷尬立場，確實是非常弔詭的處境，老百姓明明需要美軍救援，卻不能原諒意外發生，所以每個槍彈的射擊有著絕對SOP要遵守，這是沒上過戰場的老百姓，不會知道的狀況，軍人真的很偉大。

一部對軍人致敬的電影，不論是哪場戰役，不論你代表著哪一方，都非常敬佩對保家衛國的犧牲，對拯救人類的奉獻。



片 名：72小時前哨救援

英文片名：The Outpost

類 型：戰爭、動作、劇情

上映日期：2020-06-24

片 長：02時03分

導 演：羅德路瑞(Rod Lurie)

演 員：奧蘭多布魯(Orlando Bloom) 、 史考特伊斯威特(Scott Eastwood) 、 卡賴伯蘭里瓊斯(Caleb Landry Jones) 、 米洛吉勃遜(Milo Gibson)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：海樂



劇情大綱



本片改編自CNN首席駐地記者-傑克泰普，深入險境採訪著作 〈被遺忘的前哨(The Outpost: An Untold Story of American Valor)〉



戰線的末端，沒人相信竟然會建立這座前哨站，北面、西面和南面被興都庫什山脈環繞，距離巴基斯坦國界僅15英里。在與世隔絕的阿富汗國度，這個前哨站是國度最偏僻的哨點。



哨點最初是為了讓當地人參與社區發展而建設，但不斷受到塔利班敵軍威脅，駐紮的美國士兵終日處於高緊繃狀態，軍方長官最終選擇撤離時，塔利班敵軍決定以命償命，示威突襲。53名美國士兵在進退維谷險境中與400名叛亂軍奮勇作戰。所有派駐士兵都知道，一旦交火，敵人數量佔盡優勢，不是所有人都能全身而退。



2009年10月某個清晨，5點58分，一枚火箭炮炸醒所有恐懼；在糧食彈藥耗盡前，他們僅剩72小時反攻…

▲槍林彈雨的掃射，每的人都命在旦夕。

▲老兵會欺負新來的長官。

▲當地人民是敵是友很難分辨。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI