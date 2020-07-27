瘋電影／賭博默示錄：最終遊戲　用命下注的終極賭局

文／賴賴

瘋言瘋語：

漫畫式的劇本，而演繹皆以劇場表演誇張感為主，來刺激觀眾關注，即使在單一場景沒有大量視覺設計，仍能以舞台效果抓住目光，而綜藝感的遊戲內容符合現代年輕人的娛樂習慣，電影仍然言之有物，不僅在日本，疫情緊張的全世界經濟正在遭受打擊，失業人口倍增，天災人禍不斷，政客階層一樣以私利考量的去傷害人民，不論哪個國家都不例外，電影傳述了一個原則，國家是人民的，再苦每個人的感受都一樣，這對年輕人而言是一個非常啟發的意涵，就是撐下去。

完全沒有想到一場賭博遊戲電影，可以道出底層人民的心聲，也直觀的去發洩這些可惡老而不死的政客，如何荼毒人民權益，非常厲害的劇本，狠狠的教訓了政府，也扎實的安慰了年輕人，想復仇想揍人，滿腔怒火，都要縝密的計畫去思考每件事，而不是魯莽的發洩，這樣成功機會才會大一些。

福士蒼汰的演技進步神速，有點看不出來當年的王子氣質，可以將這個反派腳色詮釋到位，整體感是好看的。



片 名：賭博默示錄：最終遊戲

英文片名：KAIJI: Final Game

類 型：劇情

上映日期：2020-07-03

片 長：02時08分

導 演：佐藤東彌

演 員：藤原龍也(Tatsuya Fujiwara) 、 福士蒼汰(Sota Fukushi) 、 新田真劍佑 、 吉田鋼太郎(Kotaro Yoshida) 、 生瀨勝久 、 天海祐希(Yuki Amami) 、 關水渚

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



2020年，在東京奧運結束後，日本的景氣突急速低迷，變成貧窮的弱者能輕易被擊垮的社會。被派遣公司當成傻子，領微薄的薪水過著墮落生活的伊藤開司（藤原龍也 飾），某天再次遇見了成為帝愛集團社長的大槻太郎，大槻告訴開司在某位有錢長者所舉辦的活動中，能夠一獲千金的機會……

▲獲勝者翻倍勝出，而失敗者則宣布破產。

▲忠心耿耿的秘書竟然是親生兒子。

▲福士蒼汰演技脫胎換骨進步神速。

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