　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／賭博默示錄：最終遊戲　用命下注的終極賭局

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼賭博默示錄：最終遊戲。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

漫畫式的劇本，而演繹皆以劇場表演誇張感為主，來刺激觀眾關注，即使在單一場景沒有大量視覺設計，仍能以舞台效果抓住目光，而綜藝感的遊戲內容符合現代年輕人的娛樂習慣，電影仍然言之有物，不僅在日本，疫情緊張的全世界經濟正在遭受打擊，失業人口倍增，天災人禍不斷，政客階層一樣以私利考量的去傷害人民，不論哪個國家都不例外，電影傳述了一個原則，國家是人民的，再苦每個人的感受都一樣，這對年輕人而言是一個非常啟發的意涵，就是撐下去。

完全沒有想到一場賭博遊戲電影，可以道出底層人民的心聲，也直觀的去發洩這些可惡老而不死的政客，如何荼毒人民權益，非常厲害的劇本，狠狠的教訓了政府，也扎實的安慰了年輕人，想復仇想揍人，滿腔怒火，都要縝密的計畫去思考每件事，而不是魯莽的發洩，這樣成功機會才會大一些。

福士蒼汰的演技進步神速，有點看不出來當年的王子氣質，可以將這個反派腳色詮釋到位，整體感是好看的。


片　　名：賭博默示錄：最終遊戲
英文片名：KAIJI: Final Game
類　　型：劇情
上映日期：2020-07-03
片　　長：02時08分
導　　演：佐藤東彌
演　　員：藤原龍也(Tatsuya Fujiwara) 、 福士蒼汰(Sota Fukushi) 、 新田真劍佑 、 吉田鋼太郎(Kotaro Yoshida) 、 生瀨勝久 、 天海祐希(Yuki Amami) 、 關水渚
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

2020年，在東京奧運結束後，日本的景氣突急速低迷，變成貧窮的弱者能輕易被擊垮的社會。被派遣公司當成傻子，領微薄的薪水過著墮落生活的伊藤開司（藤原龍也 飾），某天再次遇見了成為帝愛集團社長的大槻太郎，大槻告訴開司在某位有錢長者所舉辦的活動中，能夠一獲千金的機會……

▲▼賭博默示錄：最終遊戲。（圖／yahoo）

▲獲勝者翻倍勝出，而失敗者則宣布破產。

▲▼賭博默示錄：最終遊戲。（圖／yahoo）

▲忠心耿耿的秘書竟然是親生兒子。

▲▼賭博默示錄：最終遊戲。（圖／yahoo）

▲福士蒼汰演技脫胎換骨進步神速。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
快訊／台股突破歷史新高點！　早盤飆破12682點
舔到同一乳頭！日本爆600人群聚感染　醫生曝：台灣可能也有
快訊／台鐵區間車事故　路人遭撞當場死亡
33年前台中最火爆聖地！開8年倒閉淪「猛鬼樂園」　收攤內幕曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／賭博默示錄：最終遊戲　用命下注的終極賭局

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

雷雨狂襲「雙北14區」像颱風！　氣象局對19縣市發布豪大雨特報

瘋電影／賭博默示錄：最終遊戲　用命下注的終極賭局

藍鳥今年限定「水牛城主場」811啟用　本周先借客隊主場

陽明海運再添二艘萬TEU級新船　海運市場回升激勵股價上攻

快訊／台積點早盤一度攻上漲停！台股指數飆破12682點　突破歷史高點

美中風向換邊吹？ 他警告：習近平準備倒大霉了

挺過血癌的男人！　印地安人卡拉斯柯6局10K奪罹癌後首勝

不受疫情42位潛優青年田徑選手培訓　盼培養出更多楊俊瀚等好手

柯市府人事異動！陳智菡升任發言人、林珍羽接副發言人

李眉蓁婆婆稱講假話「胸部會變小」　王婉諭抨擊：受夠低俗的爛玩笑！

林志穎抓包10歲Kimi「上課偷看影片」！　雙視窗手法被爸媽識破

高雄男貼網抱怨「水塔遭槍擊」　警方一個關鍵找到「生存遊戲狂人」

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

名家熱門新聞

用命下注的終極賭局

小生：3招判斷男人對妳超有意思

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

釐清媽咪產後9大症狀

花花／不圓滿的感情該不該放手?

加山雄三《與妳一直在一起》

超市火鍋肉片變出5道美味料理

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

更多熱門

相關新聞

盧貝松最具爭議作品

盧貝松最具爭議作品

英法戰爭之際，法國偏遠地區的村落謠傳一名十幾歲的少女瓊安，宣稱自己獲得上帝的指示，將帶領法國人擊退來犯的英軍，讓法國恢復為一個自由的國家。法國當時的儲君查理，深信這樣的說法，並同時將大批軍隊交由瓊安指揮。一時之間法國軍隊士氣為之一振，由瓊安所帶領的軍隊戰無不克，儲君也如願加冕成為真正的國王。

精神病患器官被移植

精神病患器官被移植

意外交換靈魂的歐吉桑竟是生父

意外交換靈魂的歐吉桑竟是生父

男友公開了我的隱私秘密怎麼辦？

男友公開了我的隱私秘密怎麼辦？

保守妹被附身後變浪女

保守妹被附身後變浪女

關鍵字：

瘋電影賭博默示錄：最終遊戲賴賴藤原龍也(Tatsuya Fujiwara)福士蒼汰(Sota Fukushi) 、 天海祐希

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

載疑似確診患者　救護車國道起火

黑豹逃進公園！　警車燈一照笑了

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

3歲兒子撞破頭！宥勝下樓驚見「母子渾身是血」

暴瘦30kg！他喝水狂嗆到　醫見「起司肉團塞爆」驚：已經第三期

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面