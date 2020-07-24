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瘋電影／盧貝松之聖女貞德：數位修復版　法國戰爭史詩

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文／賴賴

▲▼盧貝松之聖女貞德： 數位修復版。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

非常精彩，看完也非常難過，電影描述如此真切，看得真是令人心疼不已，活活燒死一個不為自己的愛國愛人的女孩，上帝為什麼不救她，電影流暢好看，全是當年知名演技派帝級演員，聖女貞德在死後五百年才受封聖人，也太久了吧，看得真心難過，非常好看，確切的認識了聖女貞德。

看完電影好好的研究了聖女貞德一番，她確實是這五百年來最被討論的一位謎樣人物，從她因為看見神蹟而矢志帶兵打仗，這個當年女人根本不可能發生的事情，她卻成功達陣甚至打了一場漂亮的勝仗，甚至勸退英國軍退，這確實沒有神助真的是不可能，不論以醫學角度或是常人思維，她的行徑已非常人，早成爭議也是必然，沒有人能夠證實神蹟這種事情，就算現在科學也無法。

單就電影女主角的表現，完全符合史料上記載貞德感覺，不論是說話方式或是思維，都怪怪的，一個目不識丁的女孩，電影很好看，盧貝松的電影娛樂操作方式相當純熟，個人是非常非常喜歡。

 


片　　名：盧貝松之聖女貞德： 數位修復版
英文片名：Joan of Arc
類　　型：戰爭、動作、劇情
上映日期：2020-07-24
片　　長：160分鐘
導　　演：盧貝松(Luc Besson)
演　　員：蜜拉喬娃維琪(Milla Jovovich) 、 大衛貝利(David Bailie) 、 達斯汀霍夫曼(Dustin Hoffman) 、 費唐娜薇(Faye Dunaway)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：可樂電影


劇情大綱

她，究竟是上帝的諭令，還是女巫的化身！？

英法戰爭之際，法國偏遠地區的村落謠傳一名十幾歲的少女瓊安，宣稱自己獲得上帝的指示，將帶領法國人擊退來犯的英軍，讓法國恢復為一個自由的國家。法國當時的儲君查理，深信這樣的說法，並同時將大批軍隊交由瓊安指揮。一時之間法國軍隊士氣為之一振，由瓊安所帶領的軍隊戰無不克，儲君也如願加冕成為真正的國王。

國王登基之後卻不再支持瓊安，缺乏援兵下法軍節節敗退，瓊安落入英軍手中被指為妖女。最後，她被處以女巫的極刑，被活活燒死。直到五百年後，梵諦岡教廷為少女平反，將她冊封為聖女貞德，平反了超越百年的冤屈。

《盧貝松之聖女貞德：數位修復版》是盧貝松歷年作品中最具爭議的磅礡史詩史詩，本片當時從開拍起就傳聞不斷，先是原本的導演凱薩琳畢格羅退出，而開拍一星期後更發生替身演員意外死亡的消息，上映後的評價也相當兩極。

此片的卡司更是一時之選，除了當時盧貝松的妻子蜜拉喬娃維琪外，還有包含《變腦》約翰馬克維奇、《我倆沒有明天》費唐娜薇、《雨人》達斯汀霍夫曼等實力派陣容，幕後團隊也延攬包含《第五元素》御用配樂艾瑞克塞拉、《香水》金獎編劇安德魯伯金、《終極追殺令》御用攝影泰瑞阿爾波卡斯特聯手打造蕩氣迴腸的震撼人心之作。對比如今一片女英雄當道的電影作品，盧貝松鏡頭下的女戰士貞德，現在看來更顯其有著先見之明的獨特與前衛。

看到她被譴責為異端，又被封為聖人，但她只能是其中之一。這兩種極端的形象似乎被一條無形的線牽引著，冥冥中註定她無法當個普通人。—導演 盧貝松

▲▼盧貝松之聖女貞德： 數位修復版。（圖／yahoo）

▲聖女貞德的幻聽仍有許多爭議。

▲▼盧貝松之聖女貞德： 數位修復版。（圖／yahoo）

▲聖女貞德不費一兵一劍收復國土真實故事。

▲▼盧貝松之聖女貞德： 數位修復版。（圖／yahoo）

▲數萬人聽命一個沒有作戰經驗的少女。

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