瘋電影／甜心大叔　意外交換靈魂的歐吉桑竟是生父

文／賴賴

瘋言瘋語：

就是男女交換靈魂的老梗，只不過這次多了點親情的溫暖和愛情的錯亂，故事簡單，壞人設定很粗糙，整體感是劇場誇張式的娛樂效果，單就娛樂片來看，是不錯看的，消暑打發時間的商業片。

竹中直人的電影有一定的誇張戲劇性，而他個人的表演方式也是獨樹一格，找來大廠置入贊助是個不錯的安排，電影資金在近年來是越來越困難，尤其日本電影的回收制度，使得導演幾乎是血汗工作者，也只能靠商業電影和廠商支持來平衡電影開銷，日本式置入還是很保守且維持影片品質的。

片 名：甜心大叔

英文片名：Reon

類 型：奇幻、喜劇

上映日期：2020-07-17

片 長：01時40分

導演：塚本連平

演員：知英 、 竹中直人(Naoto Takenaka) 、 吉澤亮(Ryo Yoshizawa)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



擁有姣好身材打扮卻老土的OL VS. 經營年營業額500億日幣的社長

某天突然交換靈魂，進駐對方的身體了！



不善打扮、擁有姣好身材的美女——小鳥遊玲音（知英 飾），是位個性消極、打扮老土的派遣OL；朝比奈玲男（竹中直人 飾）則是她任職公司的社長。某日，兩人一齊捲入一起車禍意外，隔天起床時，玲男發現自己的身體出現了不得了的異變……內心還是朝比奈玲男，但身體卻變成了小鳥遊玲音！



外表是女人，內心卻是男人，陷入如此窘境的玲男出現在公司時，沒有任何人相信他就是社長，而社長的親信竟還企圖趁機主掌公司大權！同時，社長似乎也陷入與職員之間的禁斷之戀？！究竟這兩人所引起的騷動會迎來怎樣的結果呢？

▲突然被換到年輕女孩的肉體，相當開心。

▲男人的靈魂女人的身體，最吸引男性。

▲真相大白之後，需要搶救即將被奪走的公司。

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