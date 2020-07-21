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瘋電影／我的A級秘密　男友公開了我的隱私秘密怎麼辦

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文／賴賴

▲▼我的A級秘密。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這種難以複製的愛情故事最童話也最好看，故事簡單劇本流暢，因為是俊男美女就十分養眼，而劇情雖然八股，但就是這種老梗鐵效果，所以好看也非常適合打發時間，看完輕鬆心情好。

愛情電影應該再復活，在這種瘟疫肆虐的年代，最需要小情小愛的升溫，來軟化社會動盪，不論再苦有愛最美，有可以攜手共度難關的愛人，辛苦也變得甘甜，尤其是這種白手起家的男主，還有腹肌，根本就是夢中王子，還突然對自己告白，這不是童話什麼才是童話，而愛情如果不靠童話還有什麼好看呢？所以好看。


片　　名：我的A級秘密
英文片名：Can You Keep a Secret?
類　　型：愛情、喜劇
上映日期：2020-07-03
片　　長：01時35分
導　　演：艾莉絲杜蘭(Elise Duran)
演　　員：亞歷珊卓妲妲里奧(Alexandra Daddario) 、 泰勒賀啟林(Tyler Hoechlin) 、 姬米可葛倫(Kimiko Glenn)
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

故事描述艾瑪（亞莉珊卓妲妲里奧 飾）在飛機上遇到亂流，再加上酒精的催化，於是就把自己最不可告人的秘密都告訴了鄰座的陌生人。本以為兩人將永遠不再見面的艾瑪，週一上班時卻發現那名陌生人竟然是公司的創辦人傑克……！

▲▼我的A級秘密。（圖／yahoo）

▲天菜ＣＥＯ喜歡女職員的鄉村感，是的是成人童話。

▲▼我的A級秘密。（圖／yahoo）

▲天菜ＣＥＯ透過訪問表達自己心儀對象的隱私，卻也讓女友遭受嘲笑，奇怪難道他們不羨慕嗎？

▲▼我的A級秘密。（圖／yahoo）

▲天菜ＣＥＯ愛上小職員，是的是都市傳說。

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