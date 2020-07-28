瘋電影／屍速列車：感染半島　末世紀和殭屍一起搶美金

文／賴賴



瘋言瘋語：



單以爆米花COLT FILM娛樂片來看，劇情流暢，內容簡單易懂，而人物設定也頗討喜，就是壞人很壞好人過得不太好的基礎劇本，大量的殭屍和廢墟廢棄車輛，是電影成本最大支出，如果不與第一集抱著孩子逃命的孔劉對比，這片就是娛樂片，喜不喜歡見仁見智，但若抱著朝聖屍速列車的第二集，恐怕汽車怎樣也贏不了火車的刺激。

劇本結構記錄著世紀末的悲哀，病毒充斥人類行動都被限制，感染型殭屍遍布各地，沒被感染者在生存邊緣間掙扎，單親母親帶著女兒們，只想給女兒找出路，邏輯和第一集接近，但劇情張力卻缺乏情感鋪陳，片段式的情感不連貫，留著羅志祥髮型的姜棟元也不適太動人，單獨去看這部電影不要對比過去，才不會太失望。



片 名：屍速列車：感染半島

英文片名：Peninsula

類 型：動作、恐怖、懸疑/驚悚

上映日期：2020-07-15

片 長：01時56分

導 演：延尚昊

演 員：姜棟元 、 李貞賢 、 李蕊

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

4年前，從那場前所未見的災難逃脫的政錫（姜棟元 飾），被指派了無法拒絕的任務，再度重返完全遭外界孤立的朝鮮半島。政錫的任務是必須在限時內確保被指定的貨車，並逃離已成為廢墟的半島。過程中，喪失理性的631部隊和比4年前規模更大、更令人畏懼的活屍大軍們，不斷襲擊政錫一群人。

就在危急瞬間，倖存於廢墟之地的敏晶（李貞賢 飾）一家人幫助政錫逃過危機，他們一同把握逃出半島的最後機會。回到半島的人們、苟延殘喘的倖存者以及瘋狂至極的活屍，他們將展開激烈的生死決鬥……

▲因為病毒殭屍氾濫，韓國軍人搭船逃到香港。

▲尋找美金之際遭遇殭屍攻擊，被這姊妹救了。

▲搶救陷入危險的姊夫。

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