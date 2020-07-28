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北市居家檢疫補助核准1千萬元　8月預算見底再加碼延長

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▲▼ 黃珊珊出席「防疫旅館加入生力軍！ 商務旅館重裝上陣」記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲北市防疫旅館。（資料照／記者張一中攝）

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎疫情，居家檢疫者入住防疫旅館、檢疫所，或居家隔離、檢疫者的同住親友入住北市合法旅宿，可申請每日500元之補助，最高14天補助7千元。從開放申請至7月27日止，已核准1864件，核准金額1293萬4,799元。北市府觀傳局考量到8月預算將見底，打算再加碼預算，將政策延續到今年底。

觀傳局統計，自4月6日開放受理申請，截至7月27日為止，收到共3244件申請，目前已核准1864件，核准金額1293萬4,799元，部分申請民眾住的時間沒有到14天，以實際時間住宿時間計算核予補助，已駁回或不受理案件共277件，核准率87％，還有1103件尚在審核中。

由於仍有1103件在審核，詢問是否審核過慢？觀傳局專委江春慧表示，因為申請件數很多，已請臨時人員幫忙，希望審核速度會變快，目前已有4人負責，一人每日要審核上百件案件，但其中約只有20個人通過，順利的話一天就可以通過，但因大部分仍還是要補件申請者資料出現問題，需要補件，最久大約10幾天才申請完成。

對於駁回理由，江春慧說，主要為檢疫者或隔離者戶籍非台北市，有些人誤會只要住在北市旅館就可以，但因補助使用市府預算，因此主要服務北市市民為主。另外，常見駁回理由包括檢疫者或隔離者為持有居留證之非本國人，或是提供之入住證明為非法旅館或他縣市旅館，另有檢疫期間尚未結束，或是檢疫者在家居家檢疫，但沒有親友出來住旅館等理由。

江春慧表示，目前預算使用疫情災準金，目前匡列3千人，先申請2100萬預算，但是因為疫情沒有結束，大概到8月中下旬，再看一下審核狀況與疫情狀況，目前判斷國外疫情仍會持續，還是有防疫旅館的需求，為鼓勵民眾去住旅館，政策仍為延續，因預料8月將預算見底，目前傾向政策延續今年底12月，會以過去幾個月數據，按比例估算所需預算，再度跟府裡面做補助預算申請。

江春慧說明，因為暑假關係，有一些人前陣子畢業，6、7月比之前申請人數還多，主要是留學生，或是家長帶小孩，上次高峰大概是4、5月有一波申請，目前每一天大約有十幾件申請；由於要附的證明文件蠻多，且居家檢疫書要造假的比較難，目前沒有發現詐領狀況，申請狀況大致平順。

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