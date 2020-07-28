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中國B肝帶原者約7000萬　近9成病患未治療

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▲▼肝,肝臟。（圖／達志示意圖）

▲很多人肝臟出問題還不知。（圖／達志示意圖）

文／中央社台北28日電

陸媒報導，今天是「世界肝炎日 」，據官方估算，中國大陸現有B型肝炎帶原者約7000 萬人，其中需要治療的病患約2000至3000萬人，但只有 11%獲得治療。

陸媒央視新聞今天引述中國國家衛生健康委員會發 布的「2019年全國法定傳染病疫情概況」指出，病毒性 肝炎依然是中國法定報告傳染病中報告病例數第一的乙 類傳染病，近年來雖然透過實施預防接種為主、防治結 合的綜合策略，兒童B肝的病毒感染率顯著下降，但由 於病例基數大，B肝防控仍然存在不少難點。

中國肝炎防治基金會常務副理事長楊希忠說，由於 B肝疫苗計畫免疫範圍不斷擴大，這一年來起碼減少 3000萬人感染B肝，但中國基數大，過去感染的人多， 現在病毒帶原者還有7000萬，需要治療的大約2000萬到 3000萬，這中間能夠診斷的只占18%；在2000萬中間， 能夠規範治療只占11%，而且還有B肝母嬰傳播的發生。

專家表示，造成B肝診斷率低、治療率低以及母嬰 傳播的原因是多方面的，其中主要問題之一就是對B肝 依然認識不足，很多人不知道自己患病，患病沒有症狀 也覺得不需要治療。

專家指出，即使在400萬接受治療的病例中，還有 將近一半的人治療依從性不高，不時漏藥或自行減藥、 隨便換藥等，導致在疾病治療中，病情出現了反覆、加 重或者抗藥。

據報導，B肝由於起病隱匿、病情進展較慢，往往 被忽略，但科學研究證明，中國80%的肝癌和B肝相關。 報導指出，原發性肝癌是中國第4位常見惡性腫瘤 及第2位腫瘤致死病因，每年死於肝硬化肝癌的病人超 過30萬。

報導說，透過對B肝病人有效規範的核苷類藥物和 干擾素類的抗病毒治療，死亡人數至少可以降低50%。 因此專家倡議民眾早診早治，降低肝硬化、肝癌等嚴重 肝病的發病率。

衛生福利部今天發布，2020年7月28日世界肝炎日 主題為「Finding the missing millions（找出失蹤的 百萬病患）」，世界衛生組織（WHO）指出，全球有2.9 億人尚未意識到已感染病毒性肝炎。（編輯：楊昇儒/ 繆宗翰）

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