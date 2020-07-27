白宮國安顧問歐布萊恩確診新冠肺炎　10天前訪歐沒戴口罩、無社交距離





▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）大約在確診10天前才訪問歐洲。（圖／取自美國國家安全委員會（NSC）推特）



記者林彥臣／綜合報導

白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）在當地時間27日，確診新冠肺炎（COVID-19），感染源疑似來自一場家庭聚會，他從上周就沒有進辦公室上班，一直在家隔離透過電話主持會議，但是他在大約10天前才出訪歐洲，與英國、法國、德國、義大利官員會面，而且照片中沒戴口罩，也沒有保持社交距離。

▲歐布萊恩訪歐照片沒戴口罩也沒保持社交距離。（圖／取自美國國家安全委員會（NSC）推特）



美國國家安全委員會（NSC）推特在16日發布的推文表示，很高興見到英國NSA官員，討論了重要的雙邊事務與全球性議題，包括香港、中國、5G安全和伊朗議題，美英關係持續互動。但是這則推文的照片，包括歐布萊恩在內的雙方官員，全都沒有戴口罩也沒有保持社交距離。

▲白宮聲明表示，歐布萊恩沒有與總統川普或副總統彭斯有任何接觸風險。（圖／達志影像／美聯社）



目前白宮方面尚未證實歐布萊恩與總統川普最後一次見面的時間，根據CNBC報導，白宮發表聲明表示，川普和副總統彭斯（Mike Pence）並沒有任何接觸風險。

《彭博社》報導指出，歐布萊恩和NSC的高級官員，每天都要接受新冠病毒的檢驗，他的辦公室與副總統彭斯的辦公室，都位在橢圓辦公室的西側。

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