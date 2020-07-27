李眉蓁婆婆背景曝光　陳柏惟：她沒失言！盼眉蓁回家的反動員

▲李眉蓁（中）與婆婆（右）。（圖／李眉蓁競選團隊提供）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長補選候選人李眉蓁的婆婆蔡梅紅，26日在女力後援會致詞時，爆出「我若說假話胸部會變小！」掀起熱議，挨批物化女性。台灣基進立委陳柏惟則狠酸，「那不是失言啦，根本就是希望眉蓁回家相聚的反動員吧！」

蔡梅紅上台發表致詞，稱讚李眉蓁是好女兒、好議員，如果當選市長也會是個好市長，「我們家的最愛，送給高雄市民」，為了強調自己說的都是真話，講到激動處，突然蹦出一句「我講的，全部都是真的，我若說假話胸部會變小！」雖是玩笑話，卻在選戰中掀起風波。

陳柏惟27日在臉書表示，大家都在說李眉蓁的婆婆失言，甚至出動立委陳玉珍加碼轉移焦點，但稍微查一下就會知道，蔡梅紅曾任國際蘭馨交流協會中華民國總會的總監，國際蘭馨交流協會宗旨是，透過教育培養婦女的技能，改善婦女與女孩的生活。



陳柏惟指出，前高雄市長韓國瑜都曾參加過國際蘭馨交流協會的活動。當時韓國瑜表示「女人幫助女人、女人成就女人」，發揮女性的力量促進成功事業、幸福家庭，非常了不起，特別是付出時間、資源、體力深入社區，真正幫助弱勢及需要被關懷的族群令他相當感佩。



陳柏惟還說，蔡梅紅真的是挺媳婦挺到失言？「我們不願挑撥家庭和睦，只願往合理的方向想，綜合推斷，那不是失言啦，根本就是希望眉蓁回家相聚的反動員吧！」