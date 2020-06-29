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Xperia 1 II ＆ Galaxy S20 Ultra 5G網路測試　開台後你也可以這麼快

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Xperia 1 II與Galaxy S20 Ultra 5G網路測試。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Xperia 1 II與Galaxy S20 Ultra 5G網路測試。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣電信三雄的5G服務都確定將在本週開台，而目前市場上已可購得，且確定可支援5G網路的手機有Sony Xperia 1 II、Galaxy S20系列、LG V60 ThinQ等五款手機；不過即便用戶已入手可支援5G的機款，且已預定電信業者的5G網路功能，但是這些在這些手機上5G網路到底有多快？

《ETtoday新聞雲》記者再次與遠傳電信商借5G網路，並利用市售版的Xperia 1 II與Galaxy S20 Ultra兩支手機進行實測；測速出來的結果，兩支手機的下載速度都有超過940 Mbps的水準，而上傳速度Galaxy S20 Ultra有152 Mbps，而Xperia 1 II則為121 Mbps。

▼Galaxy S20 Ultra（左）與Xperia 1 II（右）5G網路速度。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Xperia 1 II與Galaxy S20 Ultra 5G網路測試。（圖／記者邱倢芯攝）

不過「超過940 Mbps的水準」到底有多快？若是以消費者經常使用的App下載、看影片等應用，都可說是「秒完成」，幾乎不需要等待時間，就可滿足用戶的需求。

5G世代是「大小水管」並進
這次台灣的5G網路所提供的服務，其實是「大小水管」一起的方式，不過何謂「大小水管」？遠傳電信網路規劃整合處技術副理周建宏解釋，因為台灣初期提供的5G服務，是5G加上4G速度，才有辦法提供超過900 Mbps的下載水準。

更細部的來說，遠傳的4G提供n1、n3、n7、n28四個頻段，周建宏將這四個頻段稱為「小水管」，而在加上5G的n78頻段（大水管），在大小水管一起傳輸的情況下，才有辦法達到超高速的表現。

不過你也可能會好奇，如果用5G手機來跑4G網路，在同樣的測試環境下，5G手機的傳輸速度會不會表現得比一般4G手機快速？對此，周建宏表示，速度不會比較快，因為網路環境、條件都是一樣的（都是4G網路而已），5G手機用戶在只有搭配4G SIM卡的情況下，該用戶仍只是一般4G用戶罷了。

除此之外，在開台之後，5G網路傳輸的速度除了要看電信業者服務品質外，也要看消費者手上的5G手機能夠支援的頻段有多少，手機能夠支援的頻段組合越多，基本上就不用擔心速度延遲問題，也不必擔心換了一家電信業者，手機網路速度就會變慢；相對的，如果手機本身支援的頻段越少，用戶在選擇電信業者時，就要看其所提供的頻段是否適合自己的手機。

▼在台灣5G開台初期，是以「大小水管」並進的方式，來提供5G網路。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Xperia 1 II與Galaxy S20 Ultra 5G網路測試。（圖／記者邱倢芯攝）

NCC 5G認證　有沒有差很多
Sony Xperia 1 II在開賣前就率先拿到NCC 5G認證，而Galaxy S20系列手機雖然在上市前也強調自家是5G手機，但也等到了今（29）日稍早才拿到NCC 5G認證；部分消費者可能會想「NCC 5G認證」有什麼重要的？

對此，周建宏也解釋，雖然Galaxy S20系列較早銷售，但是一開始在台灣Galaxy S20系列因為是用4G型式送NCC審驗，因此在當時上市後，僅能作為4G手機來銷售；而在台灣5G開台前，台灣三星再依照NCC的5G規格進行二次送審後，才獲得5G認證，並才能以軟體更新的方式來開啟5G網路功能。

而Sony Xperia 1 II一開始就是篤定要以5G手機的形式來販售，因此一開始送審時，就是以NCC要求的5G規格需求送驗，因此當時才會強調，Xperia 1 II是台灣首款獲得5G認證的手機。

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