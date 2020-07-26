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武漢病毒研究所石正麗：川普欠我們一個道歉

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠病毒繪圖模型。（圖／路透）

文／中央社台北25日電

美國總統川普4月底表示，他看過新冠肺炎病毒來自中國科學院武漢病毒研究所的證據 。這個研究所的專家石正麗近日受訪表示，「川普欠我們一個道歉」，並指研究所人員「零感染」武漢肺炎。

武漢病毒研究所研究員石正麗長期研究蝙蝠攜帶冠狀病毒，2017年發現蝙蝠中的嚴重急性呼吸道症候群（ SARS）相關病毒，被稱為「蝙蝠女郎」。在新冠肺炎疫情中，她一度處於輿論風暴的中心，但先前並未對新型冠狀病毒是否從其實驗室外洩一事正式對外澄清。

美國「科學」雜誌（Science）24日刊出對石正麗的專訪，訪問過程歷時2個月，共包含18個提問和2個補充問題。內容圍繞2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒起源、傳播等主題。

關於新型冠狀病毒的起源，石正麗說，根據其團隊和國際同行的研究結果，很可能起源於蝙蝠，並已經在一個或多個中間宿主中發生了進化，且適應了人類，最終在人類之間傳播開來。

不過，並不清楚究竟哪些動物 中間宿主，以及這種病毒是如何傳給人類的。 她以愛滋病為例，稱「大的新興疾病流行時，其爆 發地往往不是起源地」，所以追蹤病毒起源是一個極具挑戰性的科學任務。

吸血蝙蝠（圖／美聯社／達志）

▲吸血蝙蝠。（圖／美聯社／達志）

石正麗的團隊在湖北省追蹤蝙蝠病毒多年，並未在武漢以及湖北省內的蝙蝠中發現與新冠病毒密切相關的 冠狀病毒。她說：「我認為新冠病毒從蝙蝠到人類的跨 物種傳播並不發生在武漢或湖北。」

至於華南海鮮市場在這次疫情中的角色，石正麗說 ，在該市場中的門把、地面和汙水等環境樣品中檢測到 了新冠病毒，但在冷凍動物樣品中並未檢測到。「華南 海鮮市場可能只是一個擁擠的場所，在那裡發現了許多 早期的新冠患者。」

石正麗的團隊2019年12月30日首次收到新冠病毒的 臨床樣本，今年1月12日將病毒的全基因組序列透過世 界衛生組織提交並發表。她強調，在此之前，從未接觸 或研究過這種病毒，也不知道它的存在。 她說，絕大多數世界各地的科學家得出結論：新冠 病毒是自然產生的，而不是來自任何機構。

「美國總統 川普聲稱新冠病毒是從我們研究所洩漏的，這完全違背 事實。它危害和影響了我們的學術工作和個人生活。他 欠我們一個道歉。」 對於一些與疫情相關的敏感議題，石正麗給予明確 而簡短的回答。 她表示，武漢病毒研究所的生物安全實驗室一直安 全、穩定運行。

「截至目前，未發生病原體洩漏或人員 感染事故」。 對於疫情爆發後，她是否曾被指示消滅所有病毒， 石正麗說：「沒有。」 被問及與研究所有關的人員是否可能在像是收集、 採樣或處理蝙蝠等情況下被感染，她表示「不存在這種 可能性」，並稱實驗室的所有員工和學生最近進行了血 清檢測，沒有人感染蝙蝠SARSr-CoV或新冠病毒。

「迄 今為止，我們研究所的所有員工和學生都是『零感染』 。」 石正麗在訪問中還說，不理解美國國立衛生研究院 （NIH）為什麼終止了與武漢病毒研究所對冠狀病毒合 作專案的資金支持，並稱「這絕對是荒謬的」。 據她表示，這項專案是一項國際合作工作，由來自 不同國家的科學家共同探索傳染病的早期預警和預測， 有助於疫苗設計和藥物開發。（編輯：張淑伶）

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