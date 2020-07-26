武漢病毒研究所石正麗：川普欠我們一個道歉





▲新冠病毒繪圖模型。（圖／路透）

文／中央社台北25日電

美國總統川普4月底表示，他看過新冠肺炎病毒來自中國科學院武漢病毒研究所的證據 。這個研究所的專家石正麗近日受訪表示，「川普欠我們一個道歉」，並指研究所人員「零感染」武漢肺炎。

武漢病毒研究所研究員石正麗長期研究蝙蝠攜帶冠狀病毒，2017年發現蝙蝠中的嚴重急性呼吸道症候群（ SARS）相關病毒，被稱為「蝙蝠女郎」。在新冠肺炎疫情中，她一度處於輿論風暴的中心，但先前並未對新型冠狀病毒是否從其實驗室外洩一事正式對外澄清。

美國「科學」雜誌（Science）24日刊出對石正麗的專訪，訪問過程歷時2個月，共包含18個提問和2個補充問題。內容圍繞2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒起源、傳播等主題。

關於新型冠狀病毒的起源，石正麗說，根據其團隊和國際同行的研究結果，很可能起源於蝙蝠，並已經在一個或多個中間宿主中發生了進化，且適應了人類，最終在人類之間傳播開來。

不過，並不清楚究竟哪些動物 中間宿主，以及這種病毒是如何傳給人類的。 她以愛滋病為例，稱「大的新興疾病流行時，其爆 發地往往不是起源地」，所以追蹤病毒起源是一個極具挑戰性的科學任務。

▲吸血蝙蝠。（圖／美聯社／達志）

石正麗的團隊在湖北省追蹤蝙蝠病毒多年，並未在武漢以及湖北省內的蝙蝠中發現與新冠病毒密切相關的 冠狀病毒。她說：「我認為新冠病毒從蝙蝠到人類的跨 物種傳播並不發生在武漢或湖北。」

至於華南海鮮市場在這次疫情中的角色，石正麗說 ，在該市場中的門把、地面和汙水等環境樣品中檢測到 了新冠病毒，但在冷凍動物樣品中並未檢測到。「華南 海鮮市場可能只是一個擁擠的場所，在那裡發現了許多 早期的新冠患者。」

石正麗的團隊2019年12月30日首次收到新冠病毒的 臨床樣本，今年1月12日將病毒的全基因組序列透過世 界衛生組織提交並發表。她強調，在此之前，從未接觸 或研究過這種病毒，也不知道它的存在。 她說，絕大多數世界各地的科學家得出結論：新冠 病毒是自然產生的，而不是來自任何機構。

「美國總統 川普聲稱新冠病毒是從我們研究所洩漏的，這完全違背 事實。它危害和影響了我們的學術工作和個人生活。他 欠我們一個道歉。」 對於一些與疫情相關的敏感議題，石正麗給予明確 而簡短的回答。 她表示，武漢病毒研究所的生物安全實驗室一直安 全、穩定運行。

「截至目前，未發生病原體洩漏或人員 感染事故」。 對於疫情爆發後，她是否曾被指示消滅所有病毒， 石正麗說：「沒有。」 被問及與研究所有關的人員是否可能在像是收集、 採樣或處理蝙蝠等情況下被感染，她表示「不存在這種 可能性」，並稱實驗室的所有員工和學生最近進行了血 清檢測，沒有人感染蝙蝠SARSr-CoV或新冠病毒。

「迄 今為止，我們研究所的所有員工和學生都是『零感染』 。」 石正麗在訪問中還說，不理解美國國立衛生研究院 （NIH）為什麼終止了與武漢病毒研究所對冠狀病毒合 作專案的資金支持，並稱「這絕對是荒謬的」。 據她表示，這項專案是一項國際合作工作，由來自 不同國家的科學家共同探索傳染病的早期預警和預測， 有助於疫苗設計和藥物開發。（編輯：張淑伶）