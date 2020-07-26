睡前滑手機！直接開燈睡到天亮會怎樣？　網曝「黑暗」後果：抵抗力下降

▲每個人的睡眠習慣都不太一樣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的睡眠習慣都不盡相同，有些人習慣把燈全部關掉，一定要半點光都沒有才行，但也有人習慣開著小夜燈，甚至直接開燈睡。一名網友日前就發文詢問，「燈開著睡覺會很耗電嗎？」貼文一出，立刻引起熱議，不少人覺得耗電問題不大，但對身體健康卻很不好，因為開燈睡可能會「影響褪黑激素分泌」。

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「燈開著睡覺會很耗電嗎」為題詢問，他時常在睡前滑手機，但滑著滑著就會不小心睡著，連燈都來不及關。因此原PO擔心，若是電燈開了一整夜，很可能會非常耗電，進而使電費大增。

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不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「一根燈管20瓦的話，開50小時才一度」、「燈而已，應該還好」、「一個月每天多開8小時，大概4.8度。一度算超貴6元，也才30元不到」、「這麼怕的話，可以把冰箱插頭拔起來，那個也很耗電」、「北極熊在哭」、「耗電問題不大」。

▲關燈睡覺比較有助於褪黑激素的分泌。（示意圖／取自stocksnap）

不過，也有許多網友認為，耗電是其次，開燈睡覺恐怕會影響到身體健康，「對健康不好內，會影響褪黑激素分泌」、「耗精神、睡眠品質會很差」、「開燈睡影響退（褪）黑激素分泌、抵抗力下降」。

據悉，褪黑激素是由人體腦下垂體中的松果體所分泌，且會依照接受的光亮多寡來決定分泌的量，在夜間、無光的情況下，就會大量分泌，因此有著「黑暗荷爾蒙」之稱。而褪黑激素入血後，可以幫助人類做好休息的準備，並維持夜間睡眠的品質；反之，如果褪黑激素無法充足分泌，則可能難以入睡、精神不振，甚至會因為分泌不足，難以對抗損害DNA自由基的物質，進而增加罹癌的可能性。

此外，門諾醫院的醫師鍾德先前也曾於本報表示，由於3C螢幕越來越精緻，具有藍光光線，這些光線將刺激大腦，也會降低褪黑激素，因此，睡前一小時應減少使用3C產品。