說越多錯越多！美國人「沉默多數」急遽飆升　62%害怕表達政治觀點

▲超過6成美國人不敢表達自己政治傾向。（示意圖／路透）



實習記者陳玟婷／綜合報導

「沉默螺旋」正在席捲整個美國，根據卡托研究所（Cato Institute）調查結果顯示，近三分之二的美國人不敢分享自己的政治觀點，並認為「取消文化」使得人們不敢隨意發表言論，以免被批評。

據daily caller報導，由卡托研究所（Cato Institute）與 YouGov民調中心進行的調查中指出，有62％的美國人表示，當今的政治氣氛阻止他們說出自己的政治傾向，害怕自己冒犯其他人，這樣的風氣正不斷蔓延，比起2017年的數據，2020年上升了4個百分點，當時只有58％的美國人害怕分享自己的政治信仰。

調查顯示，有31％的自由派、30％的溫和派及34％的保守派擔心，在公開場合表達政治觀點，會導致被解僱或升遷受影響。許多人認為「取消文化」賦予人們審查他人的權力，卻未對社會帶來良好的多元發展，反倒是走火入魔，讓大家不願意發表看法，深怕一個不小心，就引來大肆批評。





▲62%美國人接受調查表示當今的社會氛圍，讓他們不願意直接表達政治傾向。（示意圖／達志影像）

另外，研究也指出，不論是哪個政治群體，認為可以「說出真話」的人都明顯減少，所有人都感覺到在發表言論上需要「更加謹慎」，超過半數的民主黨人（52％）、獨立人士（59％）及共和黨人（77％）都同意要儘量避免公開發表意見，他們害怕不小心說出「政治不正確」的言論後，會引來萬劫不復的後果。

然而，在大家都緊閉嘴巴之際，激進自由主義者 （Strong liberals）是唯一感到能自由發表意見的群體，約58%激進自由主義者認為他們可以大方說出政治信仰。但即使同是自由主義的擁護者，也有超過半數的中間派自由主義認為，比起2017年的言論環境，現在他們發表意見前還是需要多想「三秒鐘」。

卡托研究所（Cato Institute）的調查總結，「熱愛審查他人言論」的正義之士是極少數，但因為他們積極在網路上發聲，營造出一種人多勢眾的假象，也導致多數的美國人不願意公開發表意見，深怕引來大量負評，最後就形成國家中「沉默的大多數」。

編按：「取消文化」意指個人或企業發表或做出不適當的行為，導致網民發起「抵制」活動，目的是要個人或企業為其言行負起責任，此類事件通常涉及性別、種族、犯罪等議題。