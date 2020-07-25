士林地檢署傳「女廁偷拍」　女職員一見大驚...嫌犯竟是男保全

▲男保全15日潛入新大樓偵查庭，偷拍如廁女員工，被法警逮個正著。（圖／記者莊喬迪攝）

記者柯沛辰／綜合報導

士林地檢署驚傳保全偷拍事件，30歲汪姓保全15日利用職務之便，在巡邏時潛入女廁偷拍，不料卻被逮個正著，當場查扣手機，訊後被依妨害秘密罪送辦，並以5萬元交保。不過，有人匿名爆料，高層下令封口，不可以轉傳或洩漏此案，以免機關形象受損。

據悉，汪男隸屬委外的保全公司，平時負責地檢署大門維安、大樓外巡邏，案發時尾隨一名行政女職員進入女廁，並用手機偷拍。受害女職員發現後，立即請法警到場處理，隨後汪男手機遭查扣、住處被搜索，並遭公司解職，面臨妨害秘密罪嫌，以5萬元交保。

事後，疑似有職員在臉書粉絲專頁「靠北書記官」匿名抱怨，堂堂地檢署偵查庭外女廁發生保全偷拍事件，「想不到高層的處理方式居然是要求全署不可以轉傳或揭露，以免對機關形象造成傷害？」

文章批評，高層不想辦法爭取員額，每天灌輸大家預算拮据要省錢，卻把錢花在水準參差不齊的外部保全，現在出事了才敷衍說高度重視，但除了辭退該名保全，恐怕不會有其它積極作為，「去該署開庭會被偷拍，開完庭會被潑酸，還有人敢去嗎？」

▼疑似職員匿名投訴，稱高層下令噤聲。（圖／翻攝自臉書／靠北書記官）

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