「蔡阿嘎變了」讓他看不下去！K哥30萬買打手曝心聲：10多年前的片很好笑

記者羅志華／台北報導

綽號「K哥」的楊姓男子，不滿蔡阿嘎於網路上的言論，與吳姓友人酒醉聊天時，嗆說要花30萬找人教訓他，陳男從吳男那接下任務，於3月3日下午以鐵鎚狠砸蔡阿嘎夫婦後逃逸；「K哥」於23日出庭表示，他覺得10多年前蔡阿嘎的影片很好笑，卻覺得他最近「變了」，便趁著酒意跟吳男開玩笑說要教訓他，坦承全部犯行。

▲「K哥」出庭表示，蔡阿嘎10多年前的影片很好笑，不知道為什麼最近「差這麼多」，才會起意找人教訓 。（圖／記者羅志華攝）

楊男表示，案發前在吳男公司喝酒聊天時，提到蔡阿嘎10多年前的影片很好笑，不知道為什麼他最近「差了這麼多」，當時也喝醉了，便向吳男開玩笑，「看蔡阿嘎很欠打的樣子」，要花30萬找人教訓他。

楊男回憶，吳男之後真到林口機車行找上陳男下手，之後還傳了蔡阿嘎被打的新聞給他，但他沒說要連蔡阿嘎老婆一起打，且說要花30萬只是玩笑，後來人也被抓了，並沒有真的付錢。

法官不禁質疑楊男，「你嗆要花30萬找人教訓，只是因為看一個Youtuber不爽，不覺得這理由很荒誕嗎?」，K哥表示，當時喝了酒，話也是隨意講講。

法官考量他先前旅居國外，在台灣已無戶籍，留給法院的地址也是公司的，再加上先前曾要求吳男刪除訊息，認為K哥有逃亡、滅證、串證的可能，但審酌K哥今日坦承所有犯行、其餘被告也都認罪，裁定他以5萬元交保，並限制出境、出海8個月。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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