要暖爸不要暖化　台中民間團體號召88節遊行種樹救地球

記者鄧木卿／台中報導

國際各地發生大火、水災極端氣候，國內也發生外送員在地面65度C酷暑街道倒地，而國中小學教室又要全面加裝冷氣，增加碳排放，台中市醫界和護樹聯盟等民間團體24日上午舉行記者會，預告8月8日當天下午發動遊行，不但為了爸爸的健康而走，更是要記取八八風災，「我們要暖爸、不要暖化」。

▲台中多個民間團體號召民眾88節當天上街遊行，呼籲種樹救地球。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台灣護樹團體聯盟創辦人張美惠呼籲政府多種樹，抗暖化。

包括台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師、虎尾若瑟醫院長病理科陳仲勳醫師、大台中醫師公會副理事長林釗尚醫師和台灣護樹團體聯盟創辦人張美惠、爭好氣聯盟發言人、要健康婆婆媽媽中部團長張淑芬等人，上午穿著樹裝，突顯行道樹的重要。

葉光芃表示，聯合國跟世衛去年都宣布，空汙跟氣候是一體兩面，改善氣候，也能改善空汙，選擇在8月8日當天遊行，除了要記取八八風災的教訓之外，多數人的爸爸都在外面工作，罹患新冠肺炎的性別也是男性居多，因此選擇父親節遊行，共同關心爸爸的健康，沒有爸爸就沒有一個健康的家庭。

張美惠說，護樹團體聯盟最重視的一個議題就是行道樹跟公園樹，全台各個城市的綠地率都非常的低，台灣炎熱的夏季至少超過8個月時間，熱島效應越來越嚴重，她曾以熱像儀做過測試，正中午柏油路面溫度高達65度C，試問，在這麼高溫環境下能夠生存嗎？所以才會經常發生外送員熱昏意外，她呼籲政府多多種樹，即使多種一棵樹，也是一項政績。

張希望，坐在辦公室吹冷氣的官員們，難道都沒有去想過他的小孩，他的家人，他的朋友會在這樣的高溫下上街嗎，難道都沒有想到如何改變嗎？每一次環保團體去呼籲官員，都是受到嗤之以鼻的對待。

民間團體在8月8日下午3點遊行路線，一是鐵馬隊3點半在市民廣場集結，4點騎到市政公園，二是4點半從市政公園健走，5點半走到行政院中部聯合中心，歡迎市民朋友走出戶外，為無煤環境而走。

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