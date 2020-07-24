　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

要暖爸不要暖化　台中民間團體號召88節遊行種樹救地球

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄧木卿／台中報導

國際各地發生大火、水災極端氣候，國內也發生外送員在地面65度C酷暑街道倒地，而國中小學教室又要全面加裝冷氣，增加碳排放，台中市醫界和護樹聯盟等民間團體24日上午舉行記者會，預告8月8日當天下午發動遊行，不但為了爸爸的健康而走，更是要記取八八風災，「我們要暖爸、不要暖化」。

▲台中多個民間團體號召民眾88節當天上街遊行，呼籲種樹救地球。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中多個民間團體號召民眾88節當天上街遊行，呼籲種樹救地球。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中多個民間團體號召民眾88節當天上街遊行，呼籲種樹救地球。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台灣護樹團體聯盟創辦人張美惠呼籲政府多種樹，抗暖化。

包括台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師、虎尾若瑟醫院長病理科陳仲勳醫師、大台中醫師公會副理事長林釗尚醫師和台灣護樹團體聯盟創辦人張美惠、爭好氣聯盟發言人、要健康婆婆媽媽中部團長張淑芬等人，上午穿著樹裝，突顯行道樹的重要。

▲台中多個民間團體號召民眾88節當天上街遊行，呼籲種樹救地球。（圖／記者鄧木卿攝）

葉光芃表示，聯合國跟世衛去年都宣布，空汙跟氣候是一體兩面，改善氣候，也能改善空汙，選擇在8月8日當天遊行，除了要記取八八風災的教訓之外，多數人的爸爸都在外面工作，罹患新冠肺炎的性別也是男性居多，因此選擇父親節遊行，共同關心爸爸的健康，沒有爸爸就沒有一個健康的家庭。

張美惠說，護樹團體聯盟最重視的一個議題就是行道樹跟公園樹，全台各個城市的綠地率都非常的低，台灣炎熱的夏季至少超過8個月時間，熱島效應越來越嚴重，她曾以熱像儀做過測試，正中午柏油路面溫度高達65度C，試問，在這麼高溫環境下能夠生存嗎？所以才會經常發生外送員熱昏意外，她呼籲政府多多種樹，即使多種一棵樹，也是一項政績。

張希望，坐在辦公室吹冷氣的官員們，難道都沒有去想過他的小孩，他的家人，他的朋友會在這樣的高溫下上街嗎，難道都沒有想到如何改變嗎？每一次環保團體去呼籲官員，都是受到嗤之以鼻的對待。

民間團體在8月8日下午3點遊行路線，一是鐵馬隊3點半在市民廣場集結，4點騎到市政公園，二是4點半從市政公園健走，5點半走到行政院中部聯合中心，歡迎市民朋友走出戶外，為無煤環境而走。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►活化票券!東森幣加碼1.5倍

ET快訊
IU身材怎維持？「吃飯習慣」影片討論爆掉…網：難怪不會胖
快訊／才換新局長就被抄查！廉政署搜索高雄市警局
里長揪462人集資威力彩　中獎金額曝光！
快訊／新增3例境外移入　都是從菲律賓返台
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寫首天籟獻給屏東　音樂「謠嵐」流行音樂創作營即起招生

辦戶政免印章 綠色櫃檯無紙化數位簽章開跑

要暖爸不要暖化　台中民間團體號召88節遊行種樹救地球

申請地政謄本、稅籍清單免奔波　雲林20鄉鎮公所讓民眾「在地申請」

搭接駁車賞太平山翠峰有譜！8/1起2人可預約景觀道路付費接駁服務

宜蘭「忍者龜」TV檢視器　污水下水道管路油脂、毛髮堆積看光光

新二代FUN暑假　水域活動營隊體驗

台南新市9個月幼兒異物噎住及時排出　救護人員送醫幸無大礙

台灣首座！　新竹微笑水岸獲「建築界奧斯卡」全球卓越建設銀獎

百年瑞春醬油捐百萬元　西螺福興宮太平媽祖整建添經費

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

寫首天籟獻給屏東　音樂「謠嵐」流行音樂創作營即起招生

辦戶政免印章 綠色櫃檯無紙化數位簽章開跑

要暖爸不要暖化　台中民間團體號召88節遊行種樹救地球

申請地政謄本、稅籍清單免奔波　雲林20鄉鎮公所讓民眾「在地申請」

搭接駁車賞太平山翠峰有譜！8/1起2人可預約景觀道路付費接駁服務

宜蘭「忍者龜」TV檢視器　污水下水道管路油脂、毛髮堆積看光光

新二代FUN暑假　水域活動營隊體驗

台南新市9個月幼兒異物噎住及時排出　救護人員送醫幸無大礙

台灣首座！　新竹微笑水岸獲「建築界奧斯卡」全球卓越建設銀獎

百年瑞春醬油捐百萬元　西螺福興宮太平媽祖整建添經費

林庭謙挑戰職籃　CBA、B.League、P.League+聯賽3選1

Gary老婆放閃私照曝光！　網友眼尖發現「1細節」驚：懷孕了？

桃警破獲22年前檳榔西施焚屍案　鄭文燦：感謝警察堅守崗位

馬力千匹東瀛戰神挑戰特斯拉Model 3 Performance　跑完2場就GG

染疫後還「脫口罩」！講師赴前線講課...教會內「大唱聖歌」害21人中鏢

李眉蓁「超狂質詢影片」曝光！聊天、狂捧韓國瑜80秒…最後羞問：市長幾公斤？

《灌籃高手 SLAM DUNK》宣佈參展ACG博覽會　搶先釋出場佈圖及首屆官方賽事冠軍爭霸賽登場

敲開爆出滿滿餡料！桃園限量「芋泥火山冰」　淋了黑糖蜜太邪惡

Costco也有賣！美FDA召回「75個品牌洗手液」：含甲醇有致命風險

也只給72小時！　美國在「27日10點前」要關閉成都領事館

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

地方熱門新聞

直升機救親哥！鄉長夫人辱衛生所　蘭嶼女醫打臉

台中捷運男女員工傳不倫戀大打出手

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

桃園青埔商圈三雄開戰　大江表現亮眼

就在青埔附近！　清大附設醫院案通過

他跟下地下道　結果趴10m水面雙亡

苗正子造影中心　打造完整癌症醫療

登錄發票抽名車　FUN遊苗栗最划算

新竹市微笑水岸　獲全球卓越建設獎

IKEA桃園旗艦店開幕　鄭文燦：提供優質消費

新營警及時阻詐保住婦人30萬元

「全台最窮里」在桃園？　鄭文燦澄清

台南市長黃偉哲榮獲國土建設特別貢獻獎

更多熱門

相關新聞

佳里警辦警察老爸蔬食饗宴

佳里警辦警察老爸蔬食饗宴

為迎接一年一度的父親節，感念警察爸爸的辛勞，台南市警佳里分局特別規劃辦理父親節蔬食饗宴活動，在感恩日子裡傳達誠摯的祝福，祝賀辛勞的警察同仁們及天下父親們「父親節快樂」！

88節提供超過500個職缺

88節提供超過500個職缺

用了電動牙刷回不去！老爸一秒被推坑

用了電動牙刷回不去！老爸一秒被推坑

韓國瑜爬樹視察登革熱　護樹盟說話了

韓國瑜爬樹視察登革熱　護樹盟說話了

88節／男生買保險　很冷靜

88節／男生買保險　很冷靜

關鍵字：

88節護樹聯盟醫界聯盟

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

專家曝「富人從不買彩券」3理由

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

胡睿兒剛入獄！林采緹爆穿浴袍與已婚富商進出

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面