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印度派出「巴拉特」無人機　擴大中印邊境軍演

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▲▼ 印度軍演。（圖／達志影像）

▲ 印度近期頻繁進行軍演。（圖／達志影像）

實習記者閔文昱／綜合報導

隨著中印衝突局勢升溫，印度軍隊近日在中印邊界地區出動坦克、戰車、美製武裝直升機進行大型軍演；另外，印度空軍更是派出有「世上最靈敏最輕的無人偵察機」之稱的「巴拉特」（Bharat），監視中印邊界地區。

隨著5月中印邊境衝突和6月15日雙方械鬥造成人員傷亡以來，印度不斷重申要求中共自邊界地區撤軍，並表示「沒有談判餘地」。但據印度軍方核查工作表明，在基阿姆溫泉（Gogra Hot Springs）附近的巡邏點15（PP-15），實際控制線（LAC）印度一側至少2公里內還是存在中共軍隊帳篷和建築物。

印度和中國雙方堅持有足夠的雙方機制循外交途徑解決局勢，但隨著印度與美軍近期頻繁的聯合軍演，顯示這場衝突何時能落幕還是個未知數。

根據印度媒體報導，7月17日印度國防部長辛格（Rajnath Singh）及國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）也實際到控制線附近的拉達克地區進行為期兩天的視察，並評估了中印兩軍在加勒萬河谷發生衝突後當地的安全局勢。

印媒指稱，印度持續在中印邊界地區部署戰車及進行軍事演習，出動的裝備包括俄製的BMP-2履帶式步兵戰車、T-90S、AH-64阿帕契和米17V5直升機。

▲▼ 印度軍演。（圖／達志影像）

▲ T-90S戰車。（圖／達志影像）

除了陸地的軍事演習，印度更是與美國海軍在20日舉行了海上聯合軍演，出動印度海軍東部艦隊以及由美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）為首的航艦打擊群等。印度媒體報導，這是對中國近期軍事擴張發出的強烈戰略反制訊號。

▼ 美軍也出動航母進行聯合海上軍演。圖為尼米茲號。圖為（圖／路透）

▲▼ 印度軍演。（圖／路透）

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