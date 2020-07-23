徵召參選滿月爆哭2次　李眉蓁淚曝「選舉艱困」：國家機器、1450動得太厲害！

▲專訪高雄市長補選候選人李眉蓁。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖、洪靖宜、許宥孺、洪正達／高雄報導

高雄市長補選進入倒數一個月的時間，國民黨候選人李眉蓁接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪1個小時，從當初被徵召參選的心情聊起，講到參選期間看不到女兒，自己還不能想到她，一時情緒無法控制，當場淚崩表示：「如果想到他，就沒辦法堅持選下去」，同時也感嘆這段期間以來，她也感受到「國家機器以及1450真的太厲害了」。

其實李眉蓁從6月23日被徵召參選之後到目前為止，已經有2次在記者會當中落淚，第一次是因為自己的選舉MV疑似侵權周杰倫的歌曲，當時李眉蓁表示自己不捨自己的競選團隊辛苦被抹煞，另外一次就是這一次論文抄襲風波，落淚道歉。

李眉蓁16日下午接受訪問，談到當初反對她參選的父親李榮宗，一開始叫她「冷靜」，但現在已經改變態度，反而要她多加油，可是自己的其他家人，像是媽媽和老公卻開始會擔心自己會攻擊，所以開始反對，談到這裡讓李眉蓁整個情緒崩潰，尤其談到自己的女兒從參選開始就看不到，李眉蓁說：「不敢想，只要想就選不下去了」。

▲專訪高雄市長補選候選人李眉蓁，談起心裡最軟的那一塊落淚。（圖／記者許宥孺攝）

李眉蓁也表示自己很感謝黨內不少大老都很關心選舉，就連前新北市長朱立倫更是主動打電話詢問，甚至在抽籤當天，還親自下來站台，同時李眉蓁也談到韓國瑜的鼓勵「要我好好加油，如果可以幫到我，他會全力以赴，不要被操縱風向」，李眉蓁也喊話韓國瑜，希望他能夠趕快來幫忙。

整個訪問從落淚談起自己的參選心情之外，到快樂開箱自己的競選總部，還不忘大酸對手有「輔選國家隊」支持的競選總部，言談中又率性的說出「光榮選三次，票投三號」等，可以發現李眉蓁特有的風格，似乎有著跟韓國瑜「心直口快」的影子，甚至在選舉期間也被說是「韓國瑜2.0」，現在她能否在論文抄襲風波之後，成功脫穎而出，選民正睜大眼看。

▲▼高雄市長補選候選人李眉蓁大談自己目前的參選心情。（圖／記者許宥孺攝）