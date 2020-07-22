嗆「長孫的責任」！高雄男偷吃2女生子…妻難產摘子宮淚崩

▲女子難產拿掉子宮，丈夫卻外遇生子。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖、文／CTWANT

高雄1名人妻和丈夫結婚多年，夫妻育有1女，但她在生第二胎時遇上難產，不得已將子宮拿除，不料男方竟以此為藉口，在外偷吃小三、小四，並陸續生下3名私生子女。誇張的是，人夫不僅公開和小四出雙入對，還堂而皇之將私生子迎進門，並要孩子們稱呼元配為「大媽」，讓正宮忍無可忍，決定提告求償。

判決指出，當事人主張，她和丈夫於民國52年結婚，原本婚姻生活還算美滿，誰知自己生第二胎時因難產被迫拿掉子宮，先生竟以她「無法生育」、「膝下無兒子」為由，先是偷吃1名徐姓女子並產下1子，同時又出軌翁姓小四，還和對方生了2名私生子，並於民國72年、73年間認領兄弟倆。

人妻心碎控訴，男方毫不避諱地和小四出雙入對，2人還一起在大陸經營公司，就連逢年過節時，也會邀請翁女和私生子一起吃飯，甚至還要自己陪著他們出遊、親密合照，讓她相當崩潰，僅因擔心婚姻破裂對女兒造成不良影響才默不作聲，直到近日終於忍無可忍，決定向丈夫及翁女求償新台幣200萬元。

被告則辯稱，他身為家族長孫，肩負傳宗接代的責任，不得已之下才和翁女交往生子，且當下立即向妻子坦承，更何況多年來小四都稱呼元配為「大姊」，孩子也叫她「大媽」，對方都沒有表示意見，除了一起吃飯、出遊，其中1名兒子結婚時，正宮還和他一起擔任主婚人，並接受親友祝賀，顯見其配偶權未受侵害。

案經高雄地院審理，法官不採信人夫說詞，認定2名被告不正常交往行為持續已逾40年，嚴重破壞人妻之婚姻生活圓滿、安全及幸福，審酌雙方身分、智識程度、經濟能力等一切情狀後，判處2人須賠償正宮精神撫慰金50萬元；仍可上訴。

延伸閱讀

▸ 美國民眾質疑國內死亡數真實性 31%認為實際死亡數低於報告數據

▸ 「帥到分手」！23歲帥哥困擾多到想死 路人打臉「不就一般般」？

▸ LINE母公司將儲存中心搬離香港 韓媒：與《港版國安法》有關