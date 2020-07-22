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紅頂商人於蘇嘉全官邸宴會　總統府要求媒體：以相同版面更正

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▲▼蘇嘉全2016年出席台商總會晚宴。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

▲蘇嘉全2016年出席台商總會晚宴。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

記者陶本和／台北報導

針對媒體報導「三個月內兩度在蘇嘉全官邸宴會　紅頂商人高壽濤在府、立院吃得開」一文，總統府22日傍晚表示，內容悉為該報臆測羅織，而總統府秘書長蘇嘉全辦公室也要求該媒體應以相同版面更正，並就不實報導向國民致歉。

根據報導指稱，「2016年蘇嘉全訪問印尼時，原本是要以蔡英文全國競選總部總幹事身分，感謝台商支持，因此當地台商會也專程到機場接機，沒想到蘇卻被高壽濤接走，撲空台商會還因此向駐印尼代表處抱怨。」

對此，總統府表示，實際上蘇嘉全2016年9月前往印尼訪問，落地後即由當地台商組成之僑胞組織安排接待，並未有報導所稱由高壽濤接送，更何來台商撲空向代表處抱怨，相關報導全屬子虛烏有。

另外，報導也稱，「2016年12月15日，高壽濤就以配合台灣政府『新南向政策』為名，邀請有『印尼川普』之稱的ＭＮＣ集團執行長陳明立來台，期間造訪了蘇嘉全院長官邸，還在官邸共享午宴。」

總統府表示，實際上蘇嘉全當天並無此行程，當日行程為中午出席總統府午宴，下午接見韓國駐台北新任代表，然後接見越南台商總會一行人，再接續台灣省進出口公會，報導所稱純屬捏造。

總統府指出，經查證，該媒體以中華東協文化經濟交流協會高壽濤理事長製作，介紹多項台灣與印尼間產業等交流簡報，以「看圖說話」方式，捏造攻擊蘇嘉全與政府的不實報導。

總統府表示，實際上相關圖文悉為公開資訊，內容中也包括印尼各界與台灣交流情形。媒體刻意略去完整內容，駕馭夾議不實資訊，製作新聞同時，並從未查證，對於這種違背新聞倫理不負責任的做法，給予強烈譴責。

另外，「蔡英文競選總統印尼後援會」總會長莊丕龍也發出聲明，針對蘇嘉全在印尼出訪的報導，完全與事實不符，已造成印尼僑界台商困擾，本會特此公告以正視聽。

莊丕龍指出，蘇嘉全於2016年9月7日抵達印尼雅加達，並於2016年9月10日離開印尼，在印尼期間皆由本會接待並安排行程，主要係與當地僑胞及台商進行餐敘交流，過程中不曾安排過任何印尼官方代表會面，更無任何國營事業單位隨行。

莊丕龍表示，蘇嘉全一向對在印尼打拚的僑胞、台商非常關心，更期許僑胞台商要做好國民外交，與政府攜手拓展台灣的國際空間，對於遭遇困難的僑胞，也樂於提供協助，如今卻因為一紙來路不明且內容明顯錯誤的文件，遭到有心人士大加詆毀，令該會感到遺憾憤怒。

▼蘇嘉全2018年接見印尼MNC集團創辦人陳明立會長等一行。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

▲▼蘇嘉全2018年接見印尼MNC集團創辦人陳明立會長等一行。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

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