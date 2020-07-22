陸生也可以入境了！放寬所有應屆畢業境外生申請　教育部曝決策關鍵

▲疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內公布開放境外生入境後，僅限原在中低風險國家名單的19國家地區，教育部今（22）日於指揮中心記者會中宣布，即起所有國家境外生，包含陸生在內，只要屬於應屆畢業生都可申請入境。教育部次長吳孟奇表示，目前掌握除19國以外的應屆畢業生3533名，其中超過8成屬於陸生；他也透露，此次開放關鍵在於指揮中心提供500床集中檢疫場所，讓相關檢疫量能達到充足狀態。

劉孟奇表示，國內自6月17日開始開放境外學生返台，目前有19國家地區境外生可以申請入境。根據教育部的統計，目前等帶回台的境外生共1萬7千多人，已經核定959名19個開放地區境外生，但僅有500多人入境。劉孟奇解釋，受限於每日航班，近來每天頂多1百人入境，加上相關措施嚴格，必須確認檢疫場所等，人數不會很快增加。

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而經過這些時間磨合，確認相關作業已經上了軌道，加上指揮中心撥給教育部500床集中檢疫場所，考量量能有所提升，就報請指揮中心，原本19國境外生仍依照目前規定辦理，其餘國家則開放應屆畢業生可以申請入境，並須於中央檢疫所或防疫旅館完成14天居家檢疫，後續則視其入境後檢疫情形與檢疫場所量能，再依序放寬其餘在學學位生與新生。

教育部統計，19國以外的境外應屆畢業生約3533人，其中約3000人屬於陸生。

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