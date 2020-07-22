民視當家金雞母支藝樺7月遞辭呈　需要時間沉澱過生活「累積靈感」

▲支藝樺表示，過去都在工作，要趁休息的時間「好好過生活」，找回之前因為工作忙碌而遺忘的生活樂趣。（圖／支藝樺提供）

實習記者簡立宇／綜合報導

台灣「置入行銷」節目始祖、不斷創下商品銷售奇蹟的支藝樺，已在7月向民視遞出辭呈。她向《東森新聞雲》透露，面對數位市場詭譎多變，傳統電視台如果要再創造商品銷售奇蹟，需要經過時間沉澱，思考更多行銷手法的「新梗」。

支藝樺自1998年進入民視，擔任節目事業群商品行銷部執行長，擅長「組團隊」、「新創生意模式」與「線上線下整合行銷策略規劃執行」。她是台灣「置入行銷」節目的始祖，「消費高手」成為各家電視台爭相模仿的標竿，他所開創的消費高手網站也是電視界的傳奇，每年為民視帶來數億元獲利。

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秀麗的外表、充滿自信的談吐，她是婆婆媽媽們所熟悉最美麗的主持人，腦中源源不絕的點子也讓她被譽為內容行銷「梗王」。她擅長將消費品改造升級，例如網路熱銷的「美國淡斑皂」研發了好幾代，自2015年至今已創下台灣銷售100萬顆的佳績！

關於為何要離開服務23年的民視？支藝樺表示，自己只是需要「時間沉澱再學習」，過去所有時間投入「衝數字」，然而現在數位時代的劇烈變動，在傳統電視台做行銷，需要更多時間靜下來思考，去學習、去激發更多靈感，未來也不排除和民視做新型態的合作模式。

支藝樺製作的每個節目、賣出的每個商品，就算沒用過的人也都能琅琅上口，這是她行銷極為成功之處。她表示，要趁休息的時間「好好過生活」，找回之前因為工作忙碌而遺忘的生活樂趣。期待她沉澱後，能開創更大的變革，創造新的電視行銷奇蹟！

▼支藝樺熱心公益，2019年幫唐星兒練跑打氣。（圖／記者李毓康攝）