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《富比士》專欄：習近平若是CEO會被換掉　香港舉措是「最大錯誤」

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▲中共總書記習近平簽署港版國安法，現予公佈，自公佈之日起施行。（圖／路透社）

▲ 香港特首林鄭月娥及中國國家主席習近平。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國6月底實施《港版國安法》，美國總統川普（Donald Trump）因此宣布，取消香港特殊地位，待遇降至與中國無異，料將對香港金融體系帶來重大打擊。美國商業雜誌《富比士》專欄文章指出，若中國是一家企業，國家主席習近平則是CEO，他任期內最大的錯誤就是對香港問題的舉措。

美國史蒂文斯理工學院量化金融學教授卡洪（George Calhoun）於《富比士》撰文分析，自1980至1990年代鄧小平領導改革以來，中國政府幾十年來的外交政策都相當謹慎，促進中國經濟快速成長。西方國家受到受到鼓勵，大量投資中國，使其成為全球勞動分工重要一環。但在習近平的領導下，這種平靜已經不復存在。

10年前，大多數美國總統都傾向支持中國成為新的主要玩家。儘管中國當時是個正在起步的超級大國，在某些方面算是對手，但不構成威脅。人們認為，經濟學將戰勝傳統的意識型態差異；自由貿易庇護之下，自由民主與自由市場理論將發揮影響力，使中國改變。

然而，習近平2012年掌權後，開始在地緣政治遊戲中採取更加積極的方式，卻使經濟漸漸失調。香港是全球第三大金融中心，僅次於紐約及倫敦。這種地位本身便是無價的資產，沒有任何歐盟國家城市可以企及，仰賴人們長期對香港累積的信任、對公平體系的信心。卡洪指出，習近平的誤判扼殺這種信任，迅速且不可逆地破壞香港資產。

香港經手超過70%的人民幣國際貿易，而習近平的「一帶一路」政策旨在對外擴大中國政經影響力，所需的美元也大多透過香港流入，因此需要一個功能健全的香港市場。但美國通過《香港自治法》，將切斷這條渠道，可能使中國銀行快速陷入困境。

卡洪最後指出，「習近平對香港的舉動對中國來說是一場金融災難。如果這個國家真的是一家公司，CEO愈加頻繁的策略失誤可能導致董事會考慮將他換掉。他已經證明自己是鞏固權力的天才，但似乎不知道如何在國際上得到他想要的尊重、長遠影響力與平等，尤其不了解金融體系如何運作，因而嚴重誤判對香港施壓的後果。」

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