北極熊80年內面臨滅絕！冰層減少難覓食...體重下降削弱生存

▲科學家指出，氣候變遷正造成北極熊覓食困難、飢餓致死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者王詩晴／綜合報導

科學家20日在《自然氣候變化》（Nature Climate Change）期刊發表一項研究指出，因全球暖化造成的氣候變遷，正造成北極熊覓食困難、飢餓致死，除非人類採取更多有效應對措施，否則預計北極熊將在80年後、也就是2100年滅絕。

根據《BBC》報導，科學家表示，北極熊為肉食性動物，需要依靠北極海冰層尋覓海豹，但隨著海冰面積縮小，他們被迫走很長一段距離，甚至上岸覓食，但在那裡牠們很難找到食物餵養幼熊。

國際北極熊中心（PBI）首席科學家岩士特普（Steven Amstrup）表示，雖然北極熊能夠禁食幾個月，但在結冰且能回去覓食前，面臨了更長的斷食期。如果被迫長時間禁食、體重下降，牠們的身體狀況、生殖能力最終將走下坡，將難以度過北極的寒冬。

在阿拉斯加（Alaska）南部的波弗特海（Beaufort Sea）區域，生物學家已看到北極熊因冰層減少期間被迫禁食太久而數量下降了25-50％。在北極熊最南端的棲息地之一哈德遜灣（Hudson Bay）西部，自1987年以來，北極熊數量下降了大約30％。

研究得出結論指出，在當前暖化的趨勢下，北極地區的冰層飛速變化，北極熊的13個子群體中，將有12個在80年之內數量劇減，而北極氣候暖化速度是整個地球的兩倍。

加拿大安大略省多倫多大學（University of Toronto）的彼得·莫納爾（Peter Molnar）博士表示，如果「牠們的棲息地融化，牠們將無處可去。」

國際自然保護聯盟（IUCN）已將北極熊列為瀕臨絕種的物種，而氣候變化是北極熊數量下降的關鍵因素。