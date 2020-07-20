保險新制「激買氣」衰退收斂！上半年新契約收入年減35%　壽險業：保費懸崖仍要觀察

▲壽險「保費懸崖」出現，傳統型、投資型保單初年度保費雙降。（圖／123RF，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

受「保險新制」上路影響，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情降低業務員與保戶的接觸，壽險業上半年初年度保費（新契約保費）為4089.11億元，年減少35.2%，其中傳統型保單年衰退35.2%、投資型保單年衰退35.1%，衰退幅度較為收斂。

根據壽險公會統計，今年1至6月壽險業總保費收入達1.53兆元，年減少8.4%；其中初年度保費收入4089.11億元，年衰退約35.2%，續年度保費收入為1.12兆元，年成長約7.7%。

若區分傳統型與投資型商品作分析，傳統型商品初年度保費收入3240.47億元，年減35.2%；投資型保單初年度保費收入848.64億元，年減35.1%。

端看不同險種，投資型壽險保費跌最慘，年減達44.6%；其次為傳統型年金險，年減38.8%；再來是傳統型壽險，年減37.4%。值得一提的是，唯獨健康險（醫療險）呈現正成長，年增11.1%。

▲保險商品類型多，需要花時間釐清和了解。（圖／123RF，示意圖，與本文無關）

壽險公會分析，傳統型保險商品買氣不佳，主要是保單責任準備金利率下調1碼、利變型保單宣告利率走低，以及「保險新制」7月實施，使傳統型商品銷售力道減弱，加上受疫情影響，降低業務員與保戶的觸及率。

在投資型保險商品方面，壽險公會指出，同樣受疫情影響，金管會保險局針對市場熱銷的目標到期債券基金投資型保單，擬訂新管理措施，規定基金投資的所有債券必須是BBB+級以上，即便投資BBB+級的債券，最多也不能逾基金淨值的40%，以致連結保單的基金收益減少，影響投資型保單業績，加上美國聯準會（Fed）降息6碼也衝擊美元保單銷量。

按銷售通路觀察，在壽險業上半年初年度保費收入4089.11億元中，壽險公司本身行銷體系1707.37億元，佔41.75%；銀行經代保代通路1964.75億元，佔48.05%；傳統保險經紀人、保險代理人僅416.99億元，佔10.2%。

銀行經代保代通路之初年度保費收入占率高於壽險公司自身行銷體系通路。壽險公會表示，若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司自身行銷體系通路的比率為1.96：1，而傳統商品健康保險與傷害保險，仍以壽險業自己銷售為主力。

▲民眾考慮搶購保險商品前，應先重新檢視是否有需求。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

「保險新制」7月正式上路，包括調降新契約責任準備金利率、調高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制、保單的合約服務邊際利潤（CSM）不得為負數等，勢必反映在保費上。

不過，壽險公司一名高階主管向《ETtoday新聞雲》記者分析，初年度保費衰退幅度看似收斂，是因為在保單改版前激出「絕版搶買」，但保費懸崖是否已趨緩，仍需要時間繼續觀察，「現在正面臨保單空窗期。」