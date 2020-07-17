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投資型保單成退休理財新寵　這3大族群最愛類全委保單

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▲富邦人壽也看好投資型商品為退休理財的主流，其中類全委保單最受退休族、家庭主婦及上班族青睞。（示意圖／123RF）

記者紀佳妘／台北報導

保險業接軌IFRS 17後，將使利差損變透明，壽險公會預期未來投資型保單比例將大幅提升。富邦人壽也看好投資型商品為退休理財的主流，其中類全委保單相對抗跌，深獲41至69歲的退休人士、家庭主婦及上班族青睞。

富邦人壽2019年投資型商品占總新契約保費收入31%，2020年前4個月更成長至63%。富邦人壽建議，民眾在進行保險規劃或盤整時，必須同時留意年金與壽險兩大區塊，年金可長期累積退休金，壽險則提供身故給付機制。

為滿足民眾多元資產配置需求，七月新推出美元計價類全委保單「富邦人壽外幣計價優美人生變額年金保險/變額壽險」（以下簡稱「優美人生」），具有分散風險、專家理財、穩定金流及資產保全等四大亮點，買氣熱絡，目前已熱銷20億元。

投資型保險商品兼具保險與投資功能，富邦人壽從去年8月於台北富邦銀行專賣類全委保單「富邦人壽優利人生變額年金保險/變額壽險」銷售狀況來看，截至今年4月，保費收入超過112億元，平均每件保費約187萬元。

隨著國人平均年齡漸增，越來越多民眾開始擔心老後生活的品質，從北富銀類全委保單銷售數據分析，態度較為保守的女性族群，其投保人數為男性2倍，再加上女性平均餘命較男性高，擔心活太久卻存不夠，風險趨避意識帶動投保意願。

此外，進一步觀察投保年齡層，以41至60歲為主，其次為61至69歲，主要是受「高齡少子化」影響，養兒防老觀念式微，對於已意識到退休規劃重要性的屆退族群而言，提早準備才好樂退。

以職業來看，青睞類全委保單之前三大族群為退休人士、家庭主婦及上班族，共通點是風險承受度低、投資相對穩健保守、期待創造穩定的現金流，不僅如此也吸引不少房東、股票族、電子業工程師等購買。

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