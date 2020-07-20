兼顧「保障+理財」有投資型保單可選　保險專家曝兩招：先看缺口，再找工具！

▲民眾購買保險前，應先重新檢視是否有需求。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

「保險新制」7月上路，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，不少民眾最近面臨保單選擇變少、保費變貴、薪資縮水等3難局面。聯众保險經紀人建議兩招，協助民眾突圍：一看缺口，二找工具。

行政院主計總處7月10日公布最新國人薪資統計資料，5月全體受僱員工平均總薪資（經常性薪資，併計獎金、加班費等非經常性薪資）為4萬9609元，較2019年同期減少1.37%；5月全體受僱員工人數為790.5萬人，較4月淨減少1.7萬人，年減少3.2萬人，意味著國人經濟收入趨於緊俏。

另一方面，「保險4大新制」7月上路，包括調降各幣別保單責任準備金利率、提高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制與契約服務利潤（CSM）不得為負數等，市場估計新制將促使帶動終身型壽險、終身型健康險保費調漲10%至30%不等。

「在保險公司更換符合新制的保單空窗期，民眾可選擇的保單數量銳減。」聯众保經副總經理楊振州以壽險主約為例，原本架上有近600張保單，7月剩不到300張，僅有部分壽險公司保單已完成更新。

儘管處於3難局面，楊振州提醒保障部署不能等，「畢竟明天與意外哪個先到，永遠沒人知道。」尤其法規不斷修正，7月起適用4項新制，不排除未來還會有其他規定修正，因此他建議民眾最好提早規劃保險。

▲面對保險新制，聯众保險經紀人建議兩招，協助民眾突圍：一看缺口，二找工具。（圖／聯众保經提供）

對於預算有限，又想買保險的民眾，楊振州建議先檢視保障缺口，優先補足最急迫的保障，其二是善用工具。

楊振州進一步解釋，各種人身風險中，尤以醫療保障不宜因預算放慢腳步，預算有限者可考慮以產險公司產品應急，保費相對壽險公司便宜，但須留意產險公司的健康險為不保證續約；在預算許可時，仍應逐步建立終身醫療保障。

另一方法是，透過團體保險來補足或提高保障額度，又或選擇近似的保單商品，例如有投保重大疾病險需求的民眾，可視情況考慮重大傷病險。

楊振州透露，保險公司近期為了吸引民眾青睞，修改後的保單各具特色，例如拉高第一保險年度的保額、增加理賠範圍、開放次標準體投保等，民眾如果想找到適合的保單，不妨請保險經紀人協助規劃。

至於有理財需求的民眾，楊振州表示，儲蓄險依然可買，也適合有保本、資產保全等需求者；若想兼顧保障及理財，可考慮部分美元保單或萬額變能壽險等投資型保單，一方面壽險保障比一般壽險主約商品便宜，另一方面是保額、投資比率可動態調整，便於不同人生階段安排。