眼鏡男訪「台版移動城堡」　掉落邊坡「前途茫茫」急求救

▲李棟山莊是許多山友喜愛拜訪的山林景點。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府消防局指揮中心於7月18日及19日，分別接獲尖石鄉李棟山往凌空步道及五峰鄉霞喀羅步道3.1公里處，分別接獲2起民眾因行走步道不慎失足滑倒通報，救災人員及轄區義消圓滿達成搜救任務，同時也提醒民眾，近日竹縣山區午後容易下雨，造成路面濕滑，登山前請先準備充足的準備，並具備基本登山常識，若不幸發生危險，即使手機無訊號也仍可撥打112專線請求救援。

有著台版「霍爾移動城堡」的尖石「李棟山莊」是許多山友喜愛走訪的知名地標，山莊附近的凌空步道也因此成為熱門延伸景點，新竹縣消防局18日獲報，有一名27歲男子在該處登山時不慎滑落邊坡，雖意識清楚，但由於眼鏡遺失造成視力模糊，因此需要救災人員前往救援，新竹縣消防局田埔小隊立即調派1車3人前往協助救援，並順利將山友帶回，圓滿完成任務。

▲▼消防人員以SKED協助拖拉患者，將其搬運至登山口後送往醫院處置。

無獨有偶，位於19日在五峰鄉霞喀羅步道3.1公里處，也發生一起民眾因路面濕滑不慎滑倒，造成左小腿疑似骨折，無法行走的搜救通報，五峰分隊調派2車6人(義消2人)前往協助救援，以抽吸式護木固定後，再SKED協助拖拉患者，將其搬運至登山口後送往醫院處置。

消防局也提醒，近日竹縣山區午後容易下雨，造成路面濕滑，登山行走時應更為小心注意，登山前請先準備充足的裝備(背包、雨衣、登山杖、食物、水、簡易地圖、手機、行動電源)，並且民眾要具有下列的登山基本常識：1、迷路時不要輕易移動並停留在路徑上。2、千萬不要任意下切溪谷。3、登山要結伴而行千萬不要落單。4、手機無訊號可撥打112，或傳送簡訊描述該處地理環境。民眾做好萬全準備，才能增進登山之安全。

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