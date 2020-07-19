饒慶鈴率台東20優質農家參展　前進台北希望廣場

▲ 饒慶鈴親率台東農家參展，前進台北希望廣場 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為推廣台東健康無毒農業與安心安全可溯源的健康概念，並展現台東優質、安全的農特產品知名度，台東縣政府19日在台北市希望廣場舉辦「夏日嘉年華活動」，縣長饒慶鈴親自帶領20位優質農家、農會參展，希望增強在地農產品優良安全品質及品牌形象，擴展市場的佔有率和競爭力。

農業處指出，截至目前為止，台東的有機種植面積約946公頃，取得驗證戶數195戶、有機標章戶數205戶；友善耕作面積805公頃，取得證明戶數418戶，產銷履歷面積2千137公頃，農產品經營業者戶數72戶、農民戶數976戶，農產品生產追溯（QR code）通過戶數2千391戶。

饒慶鈴強調，到台北展售的農民、農會都是可溯源（有機、友善、產銷履歷安全認證）的臺東農產，農產品項多元豐富，鮮果有釋迦、酪梨、紅龍果、木虌果、鳳梨等；農特產品有咖啡、有機米、蜂蜜、雜糧三寶（小米、紅藜、樹豆）、洛神等，這次參展將台東當季的新鮮蔬果、有機農產品、農產加工品、伴手禮等，直接推廣行銷到大都會消費者手上，共享安全新鮮優質的農特產品。

台東縣農會總幹事戴振東表示，饒縣長以行動帶領各鄉鎮農會、農民走出台東，解決農特產品產銷問題，提供直接銷售機會，讓農友直接參與行銷，增進農民收益，讓農友們生產高品質有認證的安全農產品，以建立自有品牌優質的農產品。

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