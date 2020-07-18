　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

博恩政壇通吃！再與柯文哲合作　北市教育局標案金額曝光

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲博恩回應《博恩夜夜秀》收費爭議。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

▲博恩因《博恩夜夜秀》收費引起爭議。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

記者鄒鎮宇／綜合報導

脫口秀節目「博恩夜夜秀」收費日前因政治獻金明細出爐，因總統蔡英文、前高雄市長韓國瑜收費不同引起討論。台北市教育局指出，將針對經典閱讀系列活動讓伯恩與台北市長柯文哲同台，標案經費為89萬元。

教育局指出，該活動委託台北市立萬華國中辦理，標案5越28日公告，於6越3日開標，最後由「台灣各種吧公司」得標，金額為89萬元。另外，「台灣吧」創辦人謝政豪同時也是薩泰爾娛樂股份有限公司代表人，內部「學霸話經典」系列博恩也有主持。

▲▼柯文哲出席回到1920臺北設市百年活動宣傳記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲博恩與柯文哲同台合作。（圖／記者周宸亘攝）

教育局說，標案89萬元包含4支經典閱讀影片，將置於台北酷課雲及北市深耕閱讀網站，並發展4本經典閱讀文本中的各3篇延伸、設計提問。

此活動將搭配教育局的學生徵文活動，並邀請專業講師或作家結合，為經典文本進行4場教師教導工作訪，協助教師進行現場教學。

針對收費爭議，YouTube規定，影片含有付費產品、代言內容都需向觀眾公開說明，且上傳時必需勾選相關規定。對此，博恩18日也PO影片，對收費未接露一事道歉，「跟大家說一聲對不起」。

►黛珂「紫蘇水」這裡買最划算！

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

ET快訊
瑪莎拉蒂「撞爆電箱」1200戶受害！23歲男載妹飆速糗了
首爾市長超淫「歡樂組」曝光！女秘書量血壓...幫拿內褲
全台門市破百家！東森寵物雲7店同天開幕　田中、苑裡現排隊潮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

博恩政壇通吃！再與柯文哲合作　北市教育局標案金額曝光

張雅琴轟三倍券「失敗政策」　行政院：發現金難刺激經濟

台梵關係生變？台灣區新任總主教：教宗沒有放棄台灣

同台教廷代表　蔡英文：期待與天主教一起讓台灣更美好

影／傳台灣獲南韓列優先開放名單　外交部：駐韓代表處密切關注中

阿帕契規劃進駐豐年機場　台東縣政府：會以居民生活品質為第一

王定宇喊話國民黨協商廢考監：若扯東扯西就是政治操弄

脫口「棒球看前半局就好」惹議　柯文哲澄清：是沒時間看！

開刀傷口隱隱作痛...陳玉珍傷勢曝光　網喊：這傷太重建議截肢

柯建銘稱「同是民主老兵」：菊姐，監察院交給你了！

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

秦媽媽溪邊玩水被3小孩猛攻　求放過：奶奶的頭髮怕濕啊XD

體感破41℃！外送員疑中暑熱衰竭　突昏跌花圃命危...搶救仍未脫險境

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

陳零九帶著八三夭調教恆毅吉他　練成上高雄巨蛋雪恥！終結霸凌

2飛官殉職！弟兄敬禮送最後一程　高嘉隆10年女友捧遺照護他上車

博恩政壇通吃！再與柯文哲合作　北市教育局標案金額曝光

張雅琴轟三倍券「失敗政策」　行政院：發現金難刺激經濟

台梵關係生變？台灣區新任總主教：教宗沒有放棄台灣

同台教廷代表　蔡英文：期待與天主教一起讓台灣更美好

影／傳台灣獲南韓列優先開放名單　外交部：駐韓代表處密切關注中

阿帕契規劃進駐豐年機場　台東縣政府：會以居民生活品質為第一

王定宇喊話國民黨協商廢考監：若扯東扯西就是政治操弄

脫口「棒球看前半局就好」惹議　柯文哲澄清：是沒時間看！

開刀傷口隱隱作痛...陳玉珍傷勢曝光　網喊：這傷太重建議截肢

柯建銘稱「同是民主老兵」：菊姐，監察院交給你了！

快訊／高雄透天厝晚間大火「黑煙狂竄」！消防員衝2樓救出女子

一家五口大火困廁所！消防員「關鍵電話」2指示神救援…對話錄音曝光

石碇與新北市府共同攜手　啟動振興168觀光列車

台灣禁加熱菸「國高中生使用率竟達 2.3%」比美國還高！

博恩政壇通吃！再與柯文哲合作　北市教育局標案金額曝光

11人遊花蓮三棧溪　女大生「7米跳水」慘撞石頭！痛癱躺地等吊掛

日本男生揭女友的5個「小貼心」讓人好心動！學起來感情更加溫

瑪莎拉蒂「撞爆電信箱」1200戶受害！載妹飆速糗了…23歲男：車借來的

力推「新北振興168」拚經濟　年輕主持人群與「特斯拉」拍宣傳照

朴敘俊垃圾丟進冥想法器...鄭有美傻眼！崔宇植想一起睡被打槍

政治熱門新聞

林昶佐被手襲褲袋　陳柏惟曝光關鍵影像

扯髮邱議瑩！葉毓蘭：我出手不能對不起教過的警察

柯P「看棒球很無聊」　3年前發文自打臉

「邊緣人」陳柏惟解說立院戰　13萬人笑爆

傳台灣獲南韓列優先開放名單　外交部：駐韓代表處密切關注中

國民黨4招與民進黨纏鬥2小時　陳菊過關8/1上任

王世堅：排隊買三倍券只為凸顯「蘇」恩浩蕩

快訊／超驚悚！呂玉玲出手環抱賴品妤　「超狠扯髮拖行」

退警場外高喊「衝進去」朝警砸雞蛋...國民黨怒轟：警察快抓他

陳玉珍傷勢曝光　網喊：這傷太重建議截肢

快訊／遭國民黨提告「不在場投票」涉偽造文書　陳瑩批「自導自演」

手舉牌再爆侵權！李眉蓁稱：支持者自印　網貼照打臉

3Q哥靜看混戰　前方「榕樹下男人」引關注

罷捷總部控黃捷　派2間諜潛總部

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

快訊／日本男星三浦春馬自殺亡！

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

謝和弦爆婚後待紐約就出軌「和洋妞一夜情」！

台北北投「77：0」虐殺桃園南勢

張雅琴不挺了　轟蔡政府政策失敗

林瑞陽60歲近照曝　張庭痛哭：好怕他倒下

帶混血貓出門　公園伯以為是石虎

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

更多

最夯影音

更多
林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭
謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面