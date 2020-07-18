博恩政壇通吃！再與柯文哲合作　北市教育局標案金額曝光

▲博恩因《博恩夜夜秀》收費引起爭議。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）



記者鄒鎮宇／綜合報導

脫口秀節目「博恩夜夜秀」收費日前因政治獻金明細出爐，因總統蔡英文、前高雄市長韓國瑜收費不同引起討論。台北市教育局指出，將針對經典閱讀系列活動讓伯恩與台北市長柯文哲同台，標案經費為89萬元。

教育局指出，該活動委託台北市立萬華國中辦理，標案5越28日公告，於6越3日開標，最後由「台灣各種吧公司」得標，金額為89萬元。另外，「台灣吧」創辦人謝政豪同時也是薩泰爾娛樂股份有限公司代表人，內部「學霸話經典」系列博恩也有主持。

▲博恩與柯文哲同台合作。（圖／記者周宸亘攝）



教育局說，標案89萬元包含4支經典閱讀影片，將置於台北酷課雲及北市深耕閱讀網站，並發展4本經典閱讀文本中的各3篇延伸、設計提問。

此活動將搭配教育局的學生徵文活動，並邀請專業講師或作家結合，為經典文本進行4場教師教導工作訪，協助教師進行現場教學。

針對收費爭議，YouTube規定，影片含有付費產品、代言內容都需向觀眾公開說明，且上傳時必需勾選相關規定。對此，博恩18日也PO影片，對收費未接露一事道歉，「跟大家說一聲對不起」。

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