沒戴安全帽騎車遭攔檢！醉男爆氣嗆警三字經…再跩喊：你打不贏我　

▲男騎士酒後騎車還未戴安全帽，不願配合調查，囂張嗆員警三字經。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名廖姓男子酒後騎車未戴安全帽遭警方攔檢，事後他不但不願配合返回派出所接受調查，更直接對員警嗆三字經、「相遇的到（台語修督欸丟）」、「菜鳥」等辱罵字句，當場被依妨害公務罪嫌法辦。對此，法院判決結果出爐，廖男遭判刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

判決指出，廖男於今年4月20日深夜前往台南市區一間酒吧喝酒，明知酒後不得駕駛任何交通工具，仍是決定騎車返家，而他返家過程中遭執勤員警發現「未戴安全帽」，隨後進行攔檢；兩名員警聞到廖男身上的濃厚酒氣，當場進行吐氣檢測，測得每公升0.57毫克，準備以公共危險現行犯將其逮捕，廖男卻不配合，跩嗆員警「相遇的到（台語修督欸丟）」、「菜鳥」、「X你娘」、「我跟你對打，你打不贏我」。

對此，廖男坦承犯行，而台南地院認為他酒後騎車上路，明顯不顧大眾行車安全，造成公共危險程度不輕，還在警方執勤期間，不給予尊重，用言語辱罵，漠視公權力、欠缺法治觀念，最終依吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具、妨害公務執行罪，判刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。



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