影／放棄護理師之路！仙氣女荷官美翻天　賭客被抓怨警：我還沒看夠耶…

記者陳雕文／新北報導

一名剛從護專畢業不久的女子，放棄護理師的路，轉戰「荷官」大放異彩，靠著美麗外型及姣好的身材，在台北大同及士林區的賭場征服賭客的心，但因疫情影響休息了3個月，近期改去三重及蘆洲一帶再度成為賭客的焦點！警方上門逮人時賭客還抱怨，「都還沒看夠…」而淡妝＋簡單T恤的她則微笑以對。

▲郭女外型亮麗身材火辣，擔任荷官成功吸引賭客蜂擁而至。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲賭客抱怨「還沒看夠」令警方深感驚訝，沒想到幾乎素顏又穿著保守的女荷官這麼有吸引力。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，22歲的郭姓荷官跟隨一名李姓男子，曾以性感火辣的穿著在台北發牌而走紅，平均一個月可賺數10萬元，日前因受到疫情影響休息了2、3個月，直到疫情趨緩，李男到新北市三重、蘆洲區一帶開設德州撲克賭場，郭女繼續擔任荷官，但她決定改變風格，只有「淡妝+T恤」沒想到依舊廣受好評，賭客多半為了看她而來。

▲郭女散發仙氣，儘管後來穿著保守，賭客依舊愛。（圖／記者陳雕文翻攝）

後來李男認為「最危險的地方就是最安全的地方」，15日在三重選擇派出所對面的豪宅開設賭場，另還找同夥充當「步巡監視哨」想監控警方出勤狀況，異想天開的行為讓李男的賭場之路快速步向終點，因為三重警方早已掌握相關證據，並向檢方取得搜索票。

▲郭女是許多賭客心中的女神。（圖／記者陳雕文翻攝）

16日晚間共有32名警力前往查緝，一舉逮捕李男、美女荷官、2名同夥及17名賭客，並查扣抽頭金6500元、賭資5萬2100元、賭具德州撲克籌碼4箱，撲克牌2副，帳冊1本等贓物，全案依賭博罪嫌將李男、美女荷官、2名合夥人送辦，而賭客部分則依社會秩序維護法裁罰。