美國司法部長翻譯「雙贏」最新解：在中國指的是「中國連贏兩次」

▲美國司法部長巴爾（William Barr）。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國司法部長巴爾（William Barr）形容，在中國雙贏（Win-win）的意思是「中國連贏兩次」，批評影視產業與科技產業，為了與中國合作而屈服於北京，但是低頭的結果，最終只會傷及自身的商業競爭力，並犧牲道德價值。

根據BBC報導，巴爾周四（16日）批評，影視公司迪士尼經常屈服於中國的審查要求，而谷歌、雅虎、微軟和蘋果等科技公司也「過於樂意」與北京合作，司法部也得知越來越多中國官員遊說美國商業領袖，支持北京的政策的案例。巴爾敦促美國公司，應該反抗中方的遊說。

巴爾以新冠疫情期間的醫療防護設備為例，因為對中國某些產品的依賴，使得美國變得易受攻擊，一些美國公司屈服於中國的壓力，將商業秘密和盤托出，並犧牲了道德價值，「如果迪斯尼和其他美國公司繼續向北京低頭，他們為損害自己未來的競爭力和商業景氣擔上風險，同時也威脅到他們賴以發展的古典自由秩序，」

巴爾指責，中國與美國做生意的終極目標是取而代之、一躍成為世界超級大國，「雙贏在中國的意思是，中國連贏兩次（Win-win in China means China wins twice）」。

除了巴爾，包括聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）與白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）在內的美國高官，近期接連發表了多場強硬對中政策的演說，國務卿蓬佩奧將也在幾天後就同一話題發表公開演說。

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）



中方尚未就巴爾的談話作出回應。但在同日稍早舉行的中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩批評美方對中國「進行無端指責、近乎瘋狂地打壓堵截，對中國實施霸凌行為」。

