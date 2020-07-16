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小孩暑假不用愁　「Apple夏令營在你家」即日起開放免費報名

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▲▼「Apple夏令營在你家」即日起開放免費報名。（圖／翻攝自Apple官網）

▲「Apple夏令營在你家」即日起開放免費報名。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

暑假開始了，家長們是否都在頭痛孩子們在家該安排什麼樣的活動？Apple宣布，「Apple夏令營」活動，這次也能在家中參與了，且即日起開放報名

據了解，Apple夏令營舉辦至今已經邁入第18年，今年將提供8～12歲孩童一個免費、有趣的數位化課程，讓孩童在家中舒適安全地參與體驗。透過充滿樂趣的自己動手做計畫案發掘孩童的創造力，內容涵蓋程式編寫到藝術與設計三方面。

官方將會提供簡單易懂的活動手冊，向參與團員展現以影片、藝術和設計，以及程式編碼進行創作的種種新方法。且還將提供現場直播的虛擬說明會進行指導，並有能回答家長和孩子任何問題的問答課程，好讓他們能從Apple夏令營的體驗中收獲滿盈。

這些課程會由Apple直營店培訓師親自主持，協助強化和指導參與團員透過活動手冊來學習。課程時間分為30分鐘（說明會）或60分鐘（問與答），並透過Webex來進行課程。

孩子們可以使用Mac、iPad或iPhone加入Webex課程；若是使用Mac，系統會在孩子加入課程時提示下載Webex App。iPad和iPhone使用者則要在課程開始前先在裝置上下載Cisco Webex Meetings App。

在報名完成後，就可存取下載連結下載自主進行的活動手冊，並依參與團員的步調循序完成。要使用活動手冊，你需要免費的Pages App，可透過連結下載取得。

課程內容包括：
˙影片活動計畫案：喚起正面的改變8月1日～8月7日
創作一分鐘長的影片來分享正向訊息，為你的鄰里社區激發改變的力量。
˙藝術與設計活動計畫案：設計歡樂空間8月8日～8月14日
腦力激盪畫出夢想空間的設計，為自己和家人帶來滿滿歡樂。
˙程式編碼計畫案：編寫程式碼打造機器人小助手 8月15日～8月21日
使用Swift Playground中的基本程式編寫技能，為自己的機器人小助手編寫程式碼。

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