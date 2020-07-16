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2020最佳大學排行出爐　中山踢掉中央首度擠進前五名

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▲今年最佳大學排名出爐 。（圖／記者張一中攝）

▲今年最佳大學排名出爐 。（圖／記者張一中攝）

實習記者陳玟婷／綜合報導

《遠見》雜誌在日前公布2020最佳大學排行榜，綜合排名前四名依序為台灣大學、清華大學、成功大學、交通大學，中山大學緊追在後，這也是中山大學首度進入前五名行列。台北醫學大學則拿下私立大學、醫科排行榜的龍頭，第二及第三名分別由中國醫藥大學、逢甲大學拿下。

《遠見》今年評比的標準分成六個面向，包括社會影響、學術成就、教學表現、國際化程度、推廣及產學收入和財務體質，其中再細分為39項指標，選用與《泰晤士高等教育》「大學影響力排名」相同計分來源，並搭配教育部近年力推的「大學社會責任實踐計畫補助件數」。在教學表現方面則新納入「大專生科技部專題計畫件數」，並拉高教學表現方面的占分比重，將評分標準更加完善。

請繼續往下閱讀...

綜合大學排名方面，依舊是台清交成這四所頂尖學校，但排名略有更動，清大打敗成大，重回排行榜第二名。中山大學成了最大黑馬，擠下中央大學，位居第五名，也是中字輩裡面排名最前面的，晉升國立「中」字輩大學前段班。

私立大學排名方面，由於醫科大學研究能力強，產出的國際論文多，在學術成就以及教學表現上特別占優勢，形成「醫科霸權」的特別現象。今年的排名前五名中，五所大學就有四所是醫科學校。排名中最大亮點就是打破「醫科霸權」的逢甲大學，從去年的第四名，進步到第三名。而緊追在後的，淡江、東海、亞洲，辦學也十分優良。

技職科大部分，今年科大前五名皆是國立科大，依序排名為台科大、北科大、雲科大、高科大、屏科大。雲科教學表現進步幅度巨大，從41名進步到24名，成功站上技職第三。

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