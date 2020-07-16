LIVE／蔡英文校閱「三軍聯合反登陸作戰操演」　台中海灘實彈射擊

▲國防部漢光演習實戰演練。（圖／國防部臉書）



記者陶本和／台北報導

漢光36號演習16日在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，將由蔡英文總統親自校閱。這次由陸軍新編成「聯合兵種營」，首次進行指管監偵與兵火力運用驗證。

蔡英文15日前往九鵬基地視導，視導空軍防空部發射包括天弓一型、天弓三型和愛國者二型等多枚遠距防空飛彈；16日她則來到台中甲南海灘，要親自校閱「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」。

本次操演係模擬敵軍在海、空軍火力掩護下，大批船團集結於台中外海，對中部地區實施三棲進犯，第五作戰區即依敵登陸進程，對敵發起「聯合泊地攻擊」，由空軍IDF、F-16戰機、海軍濟陽艦及陸軍雷霆2000多管火箭等武器，率先對敵船團實施遠程精準攻擊，削弱敵軍戰力。

接續在作戰區指揮下，對敵突擊舟艇遂行「聯合反舟波射擊、灘岸火殲暨反擊作戰操演，除藉水際、灘岸布雷及阻絕障礙設置，遲滯敵舟波行動外，並由陸軍M110A2、M109A2自走砲，及M155、M105榴砲等各類火砲對海上目標進行射擊，續以AH-1W、AH-64E攻擊直升機及OH-58D戰搜直升機擴大射擊效果，最後以拖式、標槍飛彈、CM33、34戰鬥車、M60A3戰車等武器裝備，在第一線守備部隊協力下，分梯次對進抵灘岸目標進行射擊，有效殲滅來犯之敵。

此外，本次也是國軍首度驗證新編聯兵營的效能。對此，陸軍十軍團指揮官王興禮表示，「聯兵營」是對應共軍的「合成營」，聯兵營全營約500多人，增編有八輪甲車機步排、拖式、剌針飛彈與狙擊手。

▼國防部漢光演習實戰演練。（圖／國防部臉書）

