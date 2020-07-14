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澄清非幽靈公司　前凡工負責人：不接案停業是影像自由工作者常有的型態

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▲2020總統蔡英文開票之夜。（資料照／記者李毓康攝）

▲2020總統蔡英文開票之夜。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

總統蔡英文2020年大選經費顯示，超過2700萬元經費流向「凡工有限公司」，引發討論。前凡工有限公司負責人邱瀚逸14日針對有媒體日前「專做小英大選生意？凡工疑拿走2千7百萬經費 選後就關門」的報導表示，凡工有限公司是有正式向經濟部登記營利事業登記，相關營業收入也都有報稅紀錄，公司聘有員工，專業處理影像處理、社群規劃，合法成立經營，籲請媒體報導勿捕風捉影，影響個人權益。

邱瀚逸指出，成立凡工有限公司，主要是一群近10位專長在影像處理、社群規劃的朋友，於2018年選舉後，擔心台灣未來發展，也因認同總統蔡英文，希望能在各自專業上提供協助，因此大家一起成立工作室，和蔡英文競選總部合作，主要是Youtube頻道上的影片企劃、拍攝、後製、剪接，以及包含社群遊戲、網站等網路社群業務。相關成果都有媒體報導，在網路上也都有影像紀錄。

邱瀚逸解釋，『「凡工」公司名稱的起源來自於反共的諧音』，因為員工都是比較支持台灣主體意識的年輕人，才會在擔心「韓流」影響時，暫時離開工作崗位來參與這次大選，選後大家也都回到原本位置。

邱瀚逸強調，「凡工」近一年來的工作，都留有憑證及單據、據實向國稅局提報。選後因為任務結束，也完成申報，大家並無意繼續接案，所以停止營業，這也是業界從事影像工作的自由工作者常有的工作型態，但該報導以「御用」、「幽靈公司」指涉，顯然是對一般影像團隊的組成性質不了解，也對影像創意人不公允。

邱瀚逸嚴正聲明，該報導媒體在毫無證據的情況之下，以夾敘夾議的方式描述凡工「似乎是一家幽靈公司」，已明顯侵害公司成員權益，籲請該媒體勿再捕風捉影，在沒有實證的情形下傷害他人權益。

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