內湖大直地主超猛！百億家產剩8萬　3年靠2招拚回億萬身價

圖、文／鏡週刊

張姓大享與妻白手起家，不只投資房地產，也大舉購入泛公股企業增資股，其中之一便是上市的農林公司，大女兒目前擔任農林董事，與三立電視董事長林崑海同為農林公司市場派的4大股東之一，張姓大亨外遇曝光後，百億身價僅剩8萬，但他不放棄，靠著自己多年人脈及政大企管所同學相挺，已再度創業，不到3年又已有了上億身價。

本刊調查，張姓大亨早年靠製造大型賭博電玩機台起家，他創立吉鴻電子與另2家公司，專營電子遊戲機台及兌幣（鈔）機，並擁有國內外十多項專利，除了電子本業，張姓大亨與妻投資眼光也相當精準。

知情人士透露，基隆河截彎取直時，張男與妻以每坪4萬元購入大直內湖地區6000多坪土地，後來土地重劃拿回1700多坪，原本名下土地有十餘筆，緊鄰莎多堡的薇閣月子中心也是張家所投資的不動產之一，此外，連在美國聖荷西及荷蘭、日本、德國也都有，張男與妻在國外都各購入逾千坪土地供吉鴻電子倉儲使用，市值也已逾10億元。

張男曾向友人感嘆，當初為讓兒子到英國牛津念書，豪擲200萬元請國立大學教授寫推薦信，還在帳戶存了1億元財力證明，順利讓兒子成功入學，還把4萬多張農林股票全過戶給學商的大女兒。但在張男婚外情曝光後，兒女已多年不理他，打拚了大半輩子，最後竟與家人反目、形同陌路，張姓大亨雖再度創業，但原本幸福美滿的百億之家，親人卻形同陌路，仍令人不勝唏噓。



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