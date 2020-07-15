小三心機3個字讓「內湖大直地主」不避孕　偷髮驗親護百億家產！結局神展開

圖、文／鏡週刊

張姓百億大亨因婚外情衍生的家變，不只讓這對夫妻各自聘請律師大打官司，更波及兒女。原來，張妻私下調查小三身分後，認為小三是丈夫光顧按摩店所認識的，認定先生遭小三欺騙，孩子根本不是先生的親骨肉，因此上演一宗大老婆偷拔頭髮驗DNA的大烏龍。

▲張姓大亨外遇產女後，張妻請徵信社趁女童在公園玩時偷拔她頭髮驗DNA，結果與夫不相符，張妻大為振奮，但最後空歡喜一場，因為公園小朋友太多，拔到別家小孩頭髮。（圖／鏡週刊提供，下同）

2012年間，張妻委請徵信社跟監後，認為小三生的女兒不像張男的親骨肉，為了讓張男回心轉意，徵信社人員趁小三帶女兒在內湖一處公園遊玩時，偷拔女童的頭髮，再暗中拿張男的毛髮到醫院進行DNA比對，得出親子關係不相符的結果，讓張妻大為振奮，要丈夫清醒，不要幫別人白養小孩。

張姓大亨也被鑑定結果嚇一跳，要小三一起嚴肅面對，他帶著與小三生的女兒去驗DNA，結果卻相符，這才知道是徵信社搞烏龍，在拔女童頭髮時，因公園有很多小孩在一起玩，竟然拔錯人。為此，張男氣憤不已，認為徵信社違法取得他的頭髮，還對徵信社邱姓副總提告竊盜，為全案再添一段插曲。

此宗頭髮驗DNA認親案，從2012年上演至今仍持續進行，台北地檢署認為，全案查不出徵信社邱姓副總偷他頭髮的罪證，予以不起訴，但張姓大亨無法接受這樣的結果，已向高檢署聲請再議。

張姓百億大亨因外遇生女兒後鬧家變，百億家產幾乎全被妻兒拿走，張姓大亨曾對友人說，小三生女兒是個意外，因為2人剛認識時，小三說自己是「雙子宮」不會懷孕，他也因此沒有採取任何避孕措施，後來小三懷孕，2人都嚇了一跳，張男老來得女，小三直說是神的旨意，2人都很開心。

▲▼張姓大亨婚外情曝光後，百億資產全被妻子與兒女拿走，提8件官司告妻兒。（圖／鏡週刊提供，下同）



本刊調查，張姓大亨與小三產女後，小女兒已入籍張家，由張姓大亨辦理認領，在法律上，和張姓大亨的妻子與1對兒女都是繼承人，有資格分得張姓大亨名下的資產，如果張姓大亨名下的資產全被以合法方式過戶到大房名下，小女兒將可能無法分產，知情人士指出，張妻應是在高人指點下，啟動護產相關程序。

知情人士指出，張男與小三認識的過程有2個版本，張男的版本是，他十多年前在住家附近的健身中心認識，2人雖然相差23歲，但真心相愛，因此決定在一起；但張妻認為，小三是老公在按摩店的認識的，看上的是張家的百億家產，並沒真心相愛這回事。

張姓大亨的友人告訴本刊，小三原本說自己是雙子宮，醫學上不可能懷孕，張姓大亨與她親熱時也就沒有任何防護，張姓大亨十多年前在台東買了幾十甲土地，附近宮廟要蓋香爐，張姓大亨奉獻了200萬元，香爐落成後，他帶著小三一起去參加啟用典禮，回到台北後，小三就害喜了，張姓大亨又驚又喜，問小三說：「妳不是雙子宮？」小三回答說：「我向神明祈求，我要1個小孩」然後就懷孕了。

知情人士指出，張姓大亨與小三認為，女兒是神明的旨意，因此呵護備至，女兒在美國出生，擁有美國籍，張姓大亨也在台北砸數千萬買房子供母女居住，女兒目前與母親住在中國讀小學，因疫情關係目前暫時無法回台。



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